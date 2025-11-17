No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad murieron en operativos este año según el presidente Petro

Por lo menos 12 menores de edad murieron este año en operativos realizados por la Fuerza Pública en contra de grupos armados, según confirmó este lunes el presidente de la República, Gustavo Petro. En medio de la controversia por la muerte de siete menores de edad en un bombardeo realizado en Guaviare, que según advirtió la Defensoría del Pueblo podrían ser más, el primer mandatario hizo un corte de cuentas a esa situación y reveló que el acumulado de este año es mucho más grande. En contexto: Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación En su enumeración, Petro apuntó que mientras en Guaviare fueron siete menores muertos, en otro operativo realizado en Caquetá fallecieron otros cuatro y en Arauca otro menor más, en una acción militar realizada el pasado 13 de noviembre. Bajo esas cuentas, serían 12 los menores fallecidos, al menos durante los últimos meses. “En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado: un adolescente rescatado con vida, ocho muertos, dentro de ellos Medicina Legal confirmó que un adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años”, expresó Petro.

El Presidente continuó con su enumeración. “En los bombardeos contra las disidencias de alias Mordisco lamentablemente murieron 4 adolescentes en Caquetá el 1 octubre 2025, 7 en Guaviare el 10 noviembre 2025 y 1 adolescente en Arauca el 13 noviembre 2025. Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas”, dijo. Lea también:Justicia Penal Militar abre indagación por bombardeo en Guaviare que dejó siete menores muertos A renglón seguido, el primer mandatario interpeló a alias Iván Mordisco y advirtió que su gobierno lo denunciaría por ser un criminal de guerra y violar el estatuto de Roma. “Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra. Se logró 34 personas neutralizadas tanto en Guaviare como en Arauca, con más de 35 fusiles recuperados. Las facciones de Iván Mordisco estaban en acción ofensiva”, expresó. Bajo ese contexto, además de los 12 menores enumerados, Petro aludió a otros dos que fallecieron en operativos ajenos a la Fuerza Pública. “La niña herida por las columnas del EMC en la carretera Panamericana en el Cauca murió hoy. Ha sido encontrado muerto un hermano de alias Chiquito Malo del Clan del Golfo en el Urabá”, agregó.

Cuestionamientos y alertas siguen creciendo