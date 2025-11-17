Petro rechaza llamado de la Defensoría y advierte que seguirán los bombardeos

El presidente Gustavo Petro rechazó este lunes el llamado de la Defensoría del Pueblo a suspender los bombardeos en los que haya riesgo de presencia de menores de edad y advirtió que las Fuerzas Militares seguirán con esa táctica sin importar las críticas.

Las declaraciones del primer mandatario se produjeron pocos minutos después de que la defensora del Pueblo expresara su consternación por las informaciones de más adolescentes muertos en operaciones militares, que según las informaciones publicadas por el propio Gobierno Nacional son por lo menos 12.

“Quiero insistirle al presidente en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños”, dijo Marín en un video que publicó en su cuenta de X.