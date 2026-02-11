Exdirectora de la URF destapa que ministro Ávila le pidió con urgencia el decreto para repatriar “en tiempo récord” el ahorro pensional

Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda, volvió a referirse públicamente a las diferencias que sostuvo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, antes de su salida del Gobierno.
A través de su cuenta en X, la exfuncionaria reveló que recibió una instrucción que consideró improcedente. “Cuando el ministro Ávila me solicitó proyectar un decreto con urgencia para en tiempo récord traer 120 billones de las inversiones que las AFP administran del ahorro de los colombianos para pensionarse, sentí que estaba mal asesorado y también pensé que el presidente @petrogustavo no tenía ni idea de esta solicitud”, escribió.