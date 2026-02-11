x

Video | Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel

Sturla Holm Lægreid había ganado una medalla de bronce en el biatlón masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero en lugar de celebrar su triunfo, decidió confesar su situación personal en televisión.

  El deportista Sturla Holm Laegreid confesó en televisión que le fue infiel a su novia. FOTO: Captura de video
    El deportista Sturla Holm Laegreid confesó en televisión que le fue infiel a su novia. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Nada más conseguir una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, entre lágrimas, reconoció en directo una infidelidad ante el micrófono de la cadena noruega de televisión NRK.

Lea también: El abanderado de Ucrania en Olímpicos de Invierno insiste en que lucirá casco con víctimas de guerra

Invitado a compartir sus sentimientos después de quedar tercero en la prueba individual de 20 kilómetros del biatlón, Laegreid se puso a llorar y dijo haber cometido “el mayor error” de su vida.

“Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel”, relató el deportista de 28 años.

Laegreid precisó que había anunciado ya esa infidelidad a la interesada hace una semana. “Han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente”, dijo el atleta, agregando que el deporte había quedado para él “en un lugar secundario en los últimos días”.

Sturla Holm Laegreid está arrepentido de su confesión

Sin embargo, Sturla Holm Lægreid hoy se muestra arrepentido no solo por la infidelidad, sino también por haberla confesado en televisión. El biatleta lamentó lo ocurrido y que sus mismos actos expusieran a su exnovia.

“Lamento profundamente haber compartido esta historia personal en lo que fue un día de celebración para el biatlón noruego. Últimamente no me siento del todo bien y no estoy pensando con claridad”, declaró el deportista, según Associated Press.

Al mismo tiempo expresó que la atención debió centrarse en Johan-Olav, su contrincante —quien ganó el oro— y no en él tras revelar su historia personal. “Mis disculpas a Johan-Olav, quien merecía toda la atención tras ganar el oro”, dijo.

“También a mi exnovia, quien sin quererlo terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos”, añadió.

Associated Press logró establecer contacto con la exnovia del deportista, quien expresó que para ella “es difícil perdonarlo. Incluso después de una declaración de amor frente a todo el mundo. No elegí estar en esta situación y es doloroso tener que soportarlo. Hemos estado en contacto y él sabe lo que siento al respecto”.

Laegreid fue superado en su prueba por su compatriota Johan-Olav Botn (oro) y por el francés Éric Perrot (plata). En los Juegos de Pekín 2022, Laegreid se colgó un oro en la prueba de relevos.

Siga leyendo: Polémica en Juegos de Invierno: ¿por qué se están rompiendo las medallas olímpicas?

