Factcheck: Las imprecisiones del Minsalud para responder al British Medical Journal

Lo que hay que leer: la respuesta del Ministerio de Salud a la publicación del British Medical Journal (BMJ) sobre la crisis del sistema fue sugerir que es un contenido politizado y que muestra una “narrativa parcial”. Esa revista científica publicó esta semana un artículo titulado How politics destroyed Colombia’s model healthcare system (Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia), en el que expuso el deterioro sin precedentes que vive el sector.
En contexto: Petro “destruyó” el sistema de salud colombiano, dice prestigiosa revista británica.
En un comunicado, la entidad también dijo que considera que la situación expuesta en el texto está “descontextualizada” y que es “carente de rigor técnico”, por lo cual, supuestamente induce a “conclusiones erróneas que no se sostienen en evidencia oficial ni en un análisis integral de política pública”.
Por otro lado, aunque reconoció que la revista BMJ es de amplio reconocimiento, expresó que esa nota es “un reportaje periodístico que carece de metodología verificable, uso sistemático de fuentes oficiales y balance analítico” y hasta cuestionó sus decisiones editoriales por dizque aprobar y publicar “artículos sin rigor técnico ni periodístico, sin contraste de fuentes y que claramente obedece más a intereses políticos y económicos que están en contra del actual Gobierno”.