Laura Sarabia pidió su retiro de la junta del Fondo Nacional de Garantías, ¿por qué?

Los accionistas del Fondo Nacional de Garantías (FNG) aprobaron la remoción de Laura Sarabia como miembro de su junta directiva durante una asamblea extraordinaria realizada el pasado 11 de diciembre, convocada para resolver los cuestionamientos sobre la compatibilidad de ese cargo con sus funciones, primero como canciller, y ahora como embajadora de Colombia en el Reino Unido, tras denuncias sustentadas en el artículo 128 de la Constitución y el Decreto Ley 274 de 2000.
La decisión fue aprobada por los accionistas del FNG, entidad adscrita al Grupo Bicentenario, conglomerado financiero del Estado colombiano, esto de acuerdo al periodista Sebastián Nohra de Blu Radio.
Sin embargo, EL COLOMBIANO se contactó con Sarabia y comentó que ella fue quien solicitó al Ministerio de Hacienda su retiro del encargo.