Peñalosa asegura que puede ir a la misma consulta con Pinzón pese a compartir aval de Oxígeno: “Es legal”

A menos de dos meses para que se realicen los comicios de las consultas que decantarán aún más las candidaturas presidenciales, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, confirmó que no habría problema en que participe también en la ‘Gran Consulta por Colombia’ de la centroderecha al lado de Juan Carlos Pinzón, que también comparte aval con Oxígeno Verde.
La candidatura de Enrique Peñalosa había estado en veremos hasta hace pocas semanas; no obstante, con la confirmación de que el partido Oxígeno le dio su aval, el exalcalde reavivó su deseo de aspirar a la presidencia de la República.
En medio de las discusiones también estaba si iba o no a participar en la ‘Gran Consulta por Colombia’ de la centroderecha. Al final, se confirmó su participación y se medirá junto a Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón.