El Sena, la entidad que más contratos firmó previo a la Ley de Garantías: suman $1,7 billones

La Ley de Garantías se sancionó en 2005 con el fin de garantizar transparencia e independencia en las jornadas electorales del país. La norma fija plazos para realizar contrataciones en entidades públicas con el fin de prevenir los favores políticos; pero aquello ha causado un efecto mariposa. Si bien las contrataciones se frenan a partir del plazo establecido (31 de enero), veedores estatales y particulares han identificado que semanas antes de esa fecha, las contrataciones fueron exageradas.

Es muy temprano para señalar aquellos contratos como favores políticos, sin embargo, las alarmas sí están encendidas. Un informe de Colombia Compra Eficiente (CCE) reveló qué entidades, departamentos y ciudades concentran la mayor parte de los contratos firmados.

¿Cuándo empezó a regir la Ley de Garantías en 2026? La restricción para la contratación directa y convenios interadministrativos inició el 31 de enero de 2026 ¿Qué entidades firmaron más contratos en enero de 2026? El SENA encabeza la lista con más de 37.000 contratos ($1,7 billones), seguido por el ICBF ($1,2 billones), la Unidad de Víctimas ($508.000 millones) y el Ministerio de Educación ($442.000 millones).

En la cabeza de aquella lista está el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), liderado por Jorge Londoño, quien llegó a la entidad siendo reconocido por ser una ficha del Partido Alianza Verde. Según los registros del CCE, el SENA es la institución con el mayor número de contrataciones del país en el marco de la Ley de Garantías: firmaron 37.626 contratos por más de 1,7 billones de pesos. Lea también: Gobierno entregó a dedo $70 mil millones en contratos de publicidad antes de la Ley de Garantías Cabe resaltar que no es la primera vez que el SENA, a cargo de Londoño, se ve envuelto en polémicas. En mayo de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación por presuntas irregularidades de contratación dentro de la entidad. Y es que, según denuncias, Londoño habría hablado con el representante a la Cámara David Racero Mayorga para, presuntamente, amañar contrataciones. “Se revelaron varios audios y conversaciones que, al parecer, sostuvieron los dos funcionarios y en las que estarían estableciendo la manera de vincular personal y analizando la posibilidad de un concurso amañado, entre otras acciones. En el mismo sentido, se validará la supuesta participación en los hechos de un familiar del congresista, para quien también habrían sido solicitados algunos cargos en el Sena, en detrimento de los derechos de servidores que los estaban ocupando y que pertenecerían a otros partidos políticos”, dijo la Procuraduría en su momento.

Por otro lado, el 16 de enero, el Sindicato de Trabajadores Públicos y Contratistas del Sena, SINSINDESENA, denunció que Londoño estaría al mando de las campañas políticas del Pacto Histórico y el Partido Verde. En un comunicado a la opinión pública, el sindicato aseguró que se estaría haciendo una verificación de la filiación política de los contratistas y “exigiendo 40 votos verificables a los contratistas para aprobarles el contrato de prestación de servicios vigencia 2026”. Londoño, por su parte, negó las acusaciones.

Comunicado del sindicato del SENA.

La segunda entidad con más contrataciones durante la Ley de Garantías es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Según CCE, la entidad firmó 15.627 contratos por 1,2 billones de pesos. Le sigue la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, que firmó 3.123 contratos por más de 508.000 millones de pesos; y el Ministerio de Educación, que firmó 966 contratos por más de 442.000 millones de pesos. ”Durante el mes de enero 2026 y en las semanas previas a la entrada en vigencia de las restricciones que impone la Ley de Garantías Electorales, las entidades públicas celebraron contratos por cerca de $37 billones de pesos”, estableció CCE. Lea más: Hermano de la ministra de Cultura también firmó millonarios contratos estatales antes de la Ley de Garantías Las ciudades que destinaron la mayor cantidad de recursos en contratos fueron Barranquilla (6.947 contratos por más de $1,3 billones); Bogotá ($1,2 billones en 20.763 contratos); Medellín (1.277 contratos por más de $894 mil millones); Cali ($736 mil millones en 10.889 contratos) y Cartagena ($431 mil millones en 6.198 contratos).

El Director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejeda, explicó que “los montos y cantidades de contratos que arroja este reporte se construyen con base en la información suministrada por las propias entidades contratantes, que son las responsables de cargar los datos y documentos contractuales en la plataforma digital del SECOP”.

Bloque de preguntas y respuestas