Liberan misión médica secuestrada por disidencias en La Plata, Huila

Disidencias de las Farc secuestraron a toda una misión médica en La Plata, Huila. Le contamos cómo ocurrió y qué medidas urgentes pidió la ONU para su liberación.

    El secuestro de los profesionales, ocurrió en una zona donde las disidencias de las Farc han venido utilizando a la comunidad para presionar la salida de la Fuerza Públic. Foto: cortesía.
El Colombiano
09 de octubre de 2025
bookmark

Cerca de diez horas permaneció secuestrada una misión médica en el Huila tras ser interceptada por disidencias de las Farc. Los profesionales fueron liberados luego de la mediación de distintos organismos humanitarios y autoridades locales.

Lo que resulta llamativo es que, mientras los trabajadores de la salud permanecían retenidos en el convulso municipio de La Plata, el presidente Gustavo Petro centraba su atención en la detención de una nueva flota con ayuda humanitaria rumbo a Gaza.“ Segunda flota con ayuda a los habitantes de Gaza detenida. Hay 140 secuestrados por un Estado”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El mensaje se difundió en medio de la indignación nacional por el secuestro de los médicos, un hecho que llevó a la ONU a exigir su liberación inmediata y a recordar que las misiones médicas deben ser respetadas conforme al Derecho Internacional Humanitario.

El secuestro de los profesionales, ocurrió en medio de la crisis de seguridad en el municipio de La Plata. En una zona donde las disidencias de las Farc han venido utilizando a la comunidad para presionar la salida de la Fuerza Pública.

Según información preliminar, el grupo, compuesto por cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefe, una médica y dos conductores, se dirigía hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires cuando fue interceptado por hombres armados que afirmaron pertenecer al frente Hernando González Acosta.

El comandante de la Policía del Huila, confirmó que el personal fue obligado a detenerse y posteriormente secuestrado. Ante la gravedad del hecho, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los trabajadores, recordando que el derecho internacional humanitario protege de forma absoluta a las misiones médicas, incluso en medio de conflictos armados.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social rechazó “de manera categórica” el secuestro y pidió respeto por la vida, la integridad y la libertad del equipo médico. “Estos profesionales cumplen una labor humanitaria y esencial en la protección y el cuidado de la salud de los colombianos, especialmente en territorios rurales y de difícil acceso”, señaló la entidad en un comunicado.Finalmente, el ministro de Defensa calificó el hecho como un crimen de lesa humanidad y anunció medidas.

Preguntas sobre la nota:

¿Cuántas personas fueron secuestradas en La Plata, Huila?
Nueve integrantes de una misión médica, entre ellos enfermeras, una médica y dos conductores.
¿Quiénes serían los responsables del secuestro?
Hombres armados del frente Hernando González Acosta, disidencias de las Farc.
¿Qué pasa actualmente en La Plata, Huila?
La zona enfrenta una grave crisis de seguridad por presencia de grupos armados y ataques a la Fuerza Pública.
