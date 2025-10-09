Liberan misión médica secuestrada por disidencias en La Plata, Huila

Cerca de diez horas permaneció secuestrada una misión médica en el Huila tras ser interceptada por disidencias de las Farc. Los profesionales fueron liberados luego de la mediación de distintos organismos humanitarios y autoridades locales.
Le puede interesar: El zumbido de la guerra: la Fuerza Pública, sin escudo ante embestidas de drones
Lo que resulta llamativo es que, mientras los trabajadores de la salud permanecían retenidos en el convulso municipio de La Plata, el presidente Gustavo Petro centraba su atención en la detención de una nueva flota con ayuda humanitaria rumbo a Gaza.“ Segunda flota con ayuda a los habitantes de Gaza detenida. Hay 140 secuestrados por un Estado”, escribió el mandatario en su cuenta de X.