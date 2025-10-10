Los cinco colombianos que estarán en el Giro de Lombardía este sábado

El ciclismo mundial tendrá este sábado una de sus citas más emblemáticas de fin de temporada: el Giro de Lombardía, la clásica italiana que celebrará su edición número 119 entre Como y Bérgamo, sobre un exigente recorrido de 238 kilómetros y más de 4.400 metros de desnivel acumulado y el cual desafiarán cinco corredores colombianos: Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana, Éiner Rubio (Movistar), Sergio Higuita (Astana) y Germán Gómez (Team Polti VisitMalta).
Conocida como la Clásica de las hojas muertas, por disputarse en pleno otoño europeo, esta prueba forma parte del selecto grupo de los cinco monumentos del ciclismo, junto a la Milán–San Remo, el Tour de Flandes, la París–Roubaix y la Lieja–Bastoña–Lieja.
Colombia vuelve a tener una presencia destacada en la línea de partida con figuras de peso que buscarán protagonismo en los exigentes puertos lombardos.
Egan llega con gran forma tras una sólida campaña de cierre: fue ganador de etapa en la Vuelta a España, cuarto en el Giro de Emilia y noveno en el Gran Piemonte, actuaciones que confirman su regreso al más alto nivel y lo posicionan como uno de los hombres a seguir en la prueba.