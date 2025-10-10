Los cinco colombianos que estarán en el Giro de Lombardía este sábado

El ciclismo mundial tendrá este sábado una de sus citas más emblemáticas de fin de temporada: el Giro de Lombardía, la clásica italiana que celebrará su edición número 119 entre Como y Bérgamo, sobre un exigente recorrido de 238 kilómetros y más de 4.400 metros de desnivel acumulado y el cual desafiarán cinco corredores colombianos: Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana, Éiner Rubio (Movistar), Sergio Higuita (Astana) y Germán Gómez (Team Polti VisitMalta). Conocida como la Clásica de las hojas muertas, por disputarse en pleno otoño europeo, esta prueba forma parte del selecto grupo de los cinco monumentos del ciclismo, junto a la Milán–San Remo, el Tour de Flandes, la París–Roubaix y la Lieja–Bastoña–Lieja. Le puede interesar: A Egan Bernal se le escapó el podio en el Giro de Emilia, ¿qué le pasó en la carrera? Colombia vuelve a tener una presencia destacada en la línea de partida con figuras de peso que buscarán protagonismo en los exigentes puertos lombardos. Egan llega con gran forma tras una sólida campaña de cierre: fue ganador de etapa en la Vuelta a España, cuarto en el Giro de Emilia y noveno en el Gran Piemonte, actuaciones que confirman su regreso al más alto nivel y lo posicionan como uno de los hombres a seguir en la prueba.

A su lado, Nairo Quintana y Éiner Rubio representan la dupla escaladora del conjunto español. Quintana, con su vasta experiencia en pruebas de un día, buscará aprovechar su resistencia en las largas ascensiones, mientras que Rubio, cada vez más consolidado, intentará reafirmar su crecimiento en terreno montañoso. Por su parte, Sergio Higuita (Astana) llega motivado luego de ser quinto en los Tres Valles Varesinos, otra clásica del calendario italiano que sirvió de antesala para Lombardía. Su explosividad y olfato ofensivo lo convierten en una carta interesante para las rampas finales en Bérgamo Alta. El grupo de colombianos lo completa Germán Gómez (Team Polti–VisitMalta), quien sigue ganando experiencia en pruebas del máximo nivel y buscará mostrarse en fugas o como apoyo clave en las primeras fases de carrera. Solo Esteban Chaves ha sido el colombiano en ganar la exigente prueba, en 2016, cuando Rigoberto Urán fue tercero. Egan, entre tanto, fue tercero en 2019.

Todos contra Pogacar