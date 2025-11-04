x

Secuestradores le habrían entregado dos soldados a un párroco en la zona rural de La Macarena

Los uniformados fueron raptados luego de una operación militar en la vereda Getsemaní.

  • Cerca de 400 personas rodearon a las tropas y se llevaron a los dos uniformados. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

04 de noviembre de 2025
Los dos soldados que estaban secuestrados por la comunidad en la zona rural del municipio de La Macarena, en Meta, al parecer fueron entregados a un sacerdote de la región, pero tan alejada, que las tropas no han podido llegar a rescatarlos.

El rapto se había presentado este lunes festivo, luego de una operación militar en la vereda Getsemaní. Fuentes militares indicaron que la MAPP OEA está participando en las gestiones para recuperarlos, a unos 22 de kilómetros del sitio del secuestro.

El temor es que los uniformados, al parecer liberados a las 11:30 a.m. de este martes, están desarmados, en una zona plagada de disidentes de las Farc.

De acuerdo con información del Ejército, el 3 de noviembre tropas de la Fuerza de Tarea Omega acompañaron a unos agentes del CTI de la Fiscalía en la operación de captura de una mujer, en la vereda Getsemaní.

Luego de la evacuación de la capturada y los agentes, un grupo de 400 personas, aproximadamente, rodeó a los militares que quedaban en el territorio. Esa muchedumbre “habría sido objeto de constreñimiento y coacción por parte del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc”, informó la Institución castrense.

En las primeras horas retuvieron a un teniente y tres soldados; ese mismo lunes liberaron más tarde al oficial y a uno de los soldados.

A los otros dos, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, les quitaron las armas y el uniforme, entregándoles ropa de civil, y se los llevaron a un paraje desconocido.

