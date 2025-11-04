Volvieron a secuestrar a los soldados que fueron liberados en La Macarena, Meta

No habían pasado ni cuatro horas desde la liberación de dos soldados del Ejército Nacional, cuando se reportó el resecuestro de los mismos uniformados en zona rural de La Macarena, Meta.

El primer rapto se habría presentado este lunes festivo, luego de una operación militar en la vereda Getsemaní. Fuentes militares indicaron que la MAPP-OEA participaba en las gestiones para lograr su recuperación, a unos 22 kilómetros del lugar del secuestro.

Sin embargo, el Ejército indicó este martes que, cuando se dirigían a buscar a sus compañeros Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí tras unas negociaciones con diferentes organismos, la comunidad del sector los volvió a secuestrar.

“En horas de la tarde, cuando dos vehículos de la MAPP-OEA se dirigían a recoger a los soldados en el sitio establecido para su liberación, nos dimos cuenta de que la población civil volvió a secuestrar a nuestros uniformados”, explicó la institución, agregando que en el primer momento a las víctimas les quitaron las armas, el uniforme y se los llevaron a un paraje desconocido.