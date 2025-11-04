x

Volvieron a secuestrar a los soldados que fueron liberados en La Macarena, Meta

Al parecer, los soldados estaban desarmados en una zona controlada por las disidencias de las Farc.

  • Resecuestraron a dos soldados en La Macarena, Meta. FOTOS: Ejército Nacional
    Resecuestraron a dos soldados en La Macarena, Meta. FOTOS: Ejército Nacional
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

04 de noviembre de 2025
No habían pasado ni cuatro horas desde la liberación de dos soldados del Ejército Nacional, cuando se reportó el resecuestro de los mismos uniformados en zona rural de La Macarena, Meta.

El primer rapto se habría presentado este lunes festivo, luego de una operación militar en la vereda Getsemaní. Fuentes militares indicaron que la MAPP-OEA participaba en las gestiones para lograr su recuperación, a unos 22 kilómetros del lugar del secuestro.

En contexto: Secuestradores le habrían entregado dos soldados a un párroco en la zona rural de La Macarena

Sin embargo, el Ejército indicó este martes que, cuando se dirigían a buscar a sus compañeros Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí tras unas negociaciones con diferentes organismos, la comunidad del sector los volvió a secuestrar.

“En horas de la tarde, cuando dos vehículos de la MAPP-OEA se dirigían a recoger a los soldados en el sitio establecido para su liberación, nos dimos cuenta de que la población civil volvió a secuestrar a nuestros uniformados”, explicó la institución, agregando que en el primer momento a las víctimas les quitaron las armas, el uniforme y se los llevaron a un paraje desconocido.

“Rechazamos con total firmeza el secuestro de nuestros soldados de la Fuerza de Tarea Omega, en zona rural de La Macarena, Meta, hombres al servicio de Colombia que cumplen con la misión constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad en el territorio”, fue el mensaje del Ejército Nacional.

La institución concluyó exigiendo la liberación de los soldados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las más de 400 personas involucradas en el secuestro y en las negociaciones realizadas previamente, en una zona con fuerte influencia de las disidencias de las Farc.

“Exigimos su liberación inmediata y el respeto por su vida e integridad. Ningún integrante de la Fuerza Pública debe ser utilizado como medio de presión por estructuras criminales o ante pretensiones ilógicas”, afirmaron en el comunicado.

Siga leyendo: Siete uniformados permanecen secuestrados por grupos terroristas en Cauca, Nariño y Arauca

