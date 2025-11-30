“O hablo o me matan”: la dura denuncia de Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, por golpizas, amenazas y manipulación

“O hablo o me matan”. Esas fueron las palabras usadas por, Karen Santos, quien buscó a la revista Cambio para contar lo que, aseguró, vivió durante más de cinco años de matrimonio con el empresario de conciertos Ricardo Leyva, cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Según su relato, Leyva la golpeaba brutalmente, la humillaba, la perseguía con armas blancas y ejercía un control psicológico que la dejó aislada, sin recursos y en riesgo extremo.
Conozca: ¿Benedetti usa a sus familiares como testaferros? Las denuncias, propiedades y el papel de Ricardo Leyva
Santos entregó a ese medio videos, audios, fotos, partes médicos y registros que documentan la violencia. Solo pidió que se publicaran las pruebas que ella autorizó.