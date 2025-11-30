Cómo prepararse para el Adviento 2025: significado, oración y guía para encender la primera vela

Con el inicio del Adviento, las familias católicas se preparan para vivir un tiempo de espera activa y reflexión. La corona y sus velas vuelven a ocupar un lugar central en los hogares y templos, marcando cada semana un paso simbólico hacia la Navidad.
Este periodo no solo invita a la oración, sino también a renovar la esperanza y el sentido profundo de la celebración que se aproxima.