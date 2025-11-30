Cómo prepararse para el Adviento 2025: significado, oración y guía para encender la primera vela

Con el inicio del Adviento, las familias católicas se preparan para vivir un tiempo de espera activa y reflexión. La corona y sus velas vuelven a ocupar un lugar central en los hogares y templos, marcando cada semana un paso simbólico hacia la Navidad. Conozca: Un pesebre con la Madre Laura, la Llorona, el Beato Jesús Aníbal Gómez y la Madremonte: ese es el costumbrista de Venecia, Antioquia Este periodo no solo invita a la oración, sino también a renovar la esperanza y el sentido profundo de la celebración que se aproxima.

¿Qué es el adviento?

Adviento viene del latín ad-venio, que significa “venir” o “llegar”. Es el tiempo litúrgico que inaugura el año de la Iglesia y que prepara a los fieles para celebrar el nacimiento de Jesús. En 2025, el Adviento comienza el 30 de noviembre, fecha que da inicio a un periodo de cuatro semanas marcadas por la vigilancia interior, el deseo de conversión y la esperanza en la llegada de Cristo.

Tradicionalmente, la Iglesia divide este tiempo en dos momentos: - Primeras dos semanas: orientadas a meditar sobre la venida final de Cristo al final de los tiempos. - Dos semanas posteriores: dirigidas a contemplar el nacimiento de Jesús y su presencia en la historia. Durante este periodo, se invita a los fieles a practicar la oración, la caridad, la vigilancia interior y la conversión del corazón.

La corona de Adviento: significado de sus colores

La corona de Adviento se elabora con ramas verdes y cuatro velas, cada una con un simbolismo particular.

- Verde (ramas perennes): vida, esperanza y amor eterno de Dios. - Velas moradas: penitencia, preparación y humildad. - Vela rosa: alegría del Domingo Gaudete, que anticipa el gozo del nacimiento de Cristo. - Vela blanca (opcional, para Navidad): representa el nacimiento del Niño Jesús.

¿Qué color de vela se enciende el primer domingo de Adviento 2025?

El primer domingo se enciende una vela morada, símbolo de preparación espiritual. Conocida como la vela de la esperanza, recuerda la confianza en las promesas de Dios y marca el inicio de un camino interior que invita a la reflexión, la vigilancia y la disposición para recibir la luz de Cristo.

¿Cómo prepararse espiritualmente en Adviento?

La Iglesia propone vivir este tiempo con una actitud serena y consciente. Algunas prácticas recomendadas son: - Reservar momentos diarios para la oración. - Practicar la caridad con gestos concretos.

- Buscar silencio interior para reconocer la presencia de Dios. - Hacer un examen de conciencia o acercarse al sacramento de la reconciliación. - Reunir a la familia en torno a la corona de Adviento.

Oración para encender la primera vela de adviento

Los Caballeros de la Virgen, fundación católica dedicada a promover la devoción mariana y la vida de oración, comparten cada año reflexiones y oraciones para acompañar este rito en los hogares. A continuación, una oración para el primer domingo, acorde con su espiritualidad y el sentido del Adviento: La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, ilumina todas las oscuridades. Te lo pedimos por Él mismo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Guía práctica para vivir el primer domingo de Adviento en casa