Revelan imágenes inéditas del lugar donde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza

Después de permanecer desaparecida durante seis días, las autoridades hallaron el cadáver de Yulixa Consuelo Toloza a un costado de la carretera en Apulo, Cundinamarca. Las características morfológicas del cuerpo correspondían a las de la víctima, quien se había sometido a un procedimiento estético en Beauty Láser, un fraudulento centro estético ubicado en la localidad de Tunjuelito, Bogotá.
Por su parte, los señalados responsables de esta muerte fueron capturados en Maracay, estado Aragua, Venezuela, luego de haber huido atravesando municipios y departamentos colombianos, entre ellos Cúcuta.
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Cinco personas estarían implicadas en este crimen y podrían enfrentar entre 17 y 30 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.
Entre los detenidos figura María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados como propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser.