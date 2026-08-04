Gloria Arizabaleta confía su defensa al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno

El exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta anunció que el abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y actual defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asumirá su defensa en el proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La excongresista, quien es investigada por presuntas actuaciones irregulares durante su paso por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, aseguró mediante un video que comparará ante las autoridades y defendió su derecho “a la presunción de inocencia”.
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“Informe a la opinión pública que Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades. Para tal efecto, he conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien asumirá mi defensa técnica y ejercerá las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, en el marco de las actuaciones que adelanta la Honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Arizabaleta.