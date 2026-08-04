Gloria Arizabaleta confía su defensa al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno

El exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta anunció que el abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y actual defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asumirá su defensa en el proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La excongresista, quien es investigada por presuntas actuaciones irregulares durante su paso por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, aseguró mediante un video que comparará ante las autoridades y defendió su derecho “a la presunción de inocencia”. Enterese: La historia de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por corrupción que ahora es el abogado de Sneyder Pinilla “Informe a la opinión pública que Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades. Para tal efecto, he conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien asumirá mi defensa técnica y ejercerá las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, en el marco de las actuaciones que adelanta la Honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Arizabaleta.

¿Por qué investiga la Corte Suprema a Gloria Arizabaleta?

La Sala de Instrucción abrió una investigación formal contra Arizabaleta por los presuntos delitos de delitos extorsión, prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto. El alto tribunal busca determinar si, aprovechando su condición de integrante de la Comisión de Acusaciones, habría intentado obtener beneficios como dinero, cargos públicos y otros favores un cambio de decisiones favorables para el Ejecutivo. Lea más: Así quedó la Comisión de Acusación, donde se investiga al presidente: Petro tiene más de 200 casos Dentro del expediente aparecen mencionados el ministro de Hacienda,Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia ( Dapre ), Nhora Mondragón, quienes, según la investigación, habrían sostenido reuniones con la entonces congresista, entre ellas un encuentro realizado el 20 de febrero en la Casa de Nariño. Como parte de las diligencias, la Procuraduría suspendió provisionalmente a Arizabaleta de su carga, mientras que la Corte Suprema la citó a rendir indagatoria el próximo 2 de septiembre. Además, el pasado16 de julio las autoridades allanaron su residencia e incautaron material probatorio para avanzar en las pesquisas. En contexto: Corte Suprema abrió investigación a la excongresista Gloria Arizabaleta, quien intentó suspender a Petro

Los hechos que originaron la investigación contra Gloria Arizabaleta

Las investigaciones se aceleraron tras la decisión que Arizabaleta escribió el10 de junio de 2026, cuando expidió un auto mediante el cual ordenó la suspensión provisional del presidente Petro. Horas después, la medida fue modificada al establecer que primero debía ser discutida y votada por los integrantes de la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, para la Corte ese acto podría haber sido parte de una estrategia de presión contra el Gobierno. En un expediente de46 páginas, el alto tribunal también hace referencia aun supuesto ultimátum planteado el 8 de junio, según el cual se habría advertido sobre la posibilidad de llevar al mandatario a juicio si no se alcanzaba un acuerdo. La investigación documenta al menos cuatro reuniones que ahora son objeto de análisis judicial: una en octubre de 2025, otra durante un desayuno en la residencia de Arizabaleta el27 de enero, un encuentro en febrero y una reunión el8 de junio en un reconocido gastrobar de Bogotá. Lea más: Así fueron las reuniones secretas, charlas y almuerzos entre la investigadora de Petro y Alejandro Carranza, abogado del presidente.

Luis Gustavo Moreno: el polémico abogado que asumirá la defensa de Arizabaleta

Para enfrentar la investigación de la Corte Suprema, Gloria Arizabaleta fue elegida como abogada Luis Gustavo Moreno, un nombre que ya protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción judicial del país.El exfiscal anticorrupción pasó de liderar la lucha contra ese delito a convertirse en uno de los principales protagonistas del“Cartel de la Toga”, la red que, según la justicia, manipulaba procesos judiciales un cambio de millonarios sobornos. La Corte Suprema lo condenó en 2018 por concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, al establecer que recibió dinero del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para entregarle información reservada sobre las investigaciones en su contra. Además, fue extraditado a Estados Unidos,donde incluyeron cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración derivados del mismo entramado de corrupción.Tras recuperar su libertad en 2022, regresó al ejercicio de la abogacíay ha representado a varios procesados en casos de alto perfil,entre ellos Sneyder Pinilla,uno de los principales implicados en elescándalo de la Ungrd.

Paradójicamente, quien años atrás fue condenado por corrupción dentro de uno de los mayores escándalos judiciales del país será ahora el encargado de defensor a una excongresista investigada por la Corte Suprema. por presuntos hechos de corrupción relacionados con el ejercicio de sus funciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: