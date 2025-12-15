UNGRD: Exministro Velasco aseguró que Laura Sarabia, por órdenes de Petro, le pidió un cargo para Olmedo López

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco se defendió en la tarde de este lunes, 15 de diciembre, de los señalamientos hechos por la Fiscalía General de la Nación en medio de la imputación de cargos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Velasco enfrenta, junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cargos por presuntamente direccionar contratos y convenios de la UNGRD y el Invías por más de $612 mil millones de pesos para obtener apoyo de congresistas en la votación de reformas gubernamentales.

Lea también: “Es un insulto al país”: estos son los congresistas involucrados en caso UNGRD que buscan repetir curul en 2026

En la audiencia de este lunes, el exfuncionario de MinInterior reveló que, en abril de 2023, cuando fue director encargado de la UNGRD por cerca de 30 días, la exjefa de despacho presidencial, Laura Sarabia, le pidió vincular al señor Olmedo López a un cargo directivo en esa entidad.

“La doctora Laura Sarabia por instrucciones del señor presidente me pidió vincular al señor Olmedo a un cargo directivo en esa entidad. Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción, y como se comprobará más adelante, no adelanté ninguna acción para nombrar a ese señor”, expresó Velasco en la audiencia.