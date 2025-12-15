x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

UNGRD: Exministro Velasco aseguró que Laura Sarabia, por órdenes de Petro, le pidió un cargo para Olmedo López

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es señalado por la Fiscalía por presunto direccionamiento de contratos y convenios de la UNGRD por más de 612.000 millones de pesos. Así fue su defensa.

  • Luis Fernando Velasco aseguró ante la justicia que la llegada de Olmedo López al Gobierno se dio po solicitud de Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Fotos: Colprensa
    Luis Fernando Velasco aseguró ante la justicia que la llegada de Olmedo López al Gobierno se dio po solicitud de Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

15 de diciembre de 2025
bookmark

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco se defendió en la tarde de este lunes, 15 de diciembre, de los señalamientos hechos por la Fiscalía General de la Nación en medio de la imputación de cargos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Velasco enfrenta, junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cargos por presuntamente direccionar contratos y convenios de la UNGRD y el Invías por más de $612 mil millones de pesos para obtener apoyo de congresistas en la votación de reformas gubernamentales.

Lea también: “Es un insulto al país”: estos son los congresistas involucrados en caso UNGRD que buscan repetir curul en 2026

En la audiencia de este lunes, el exfuncionario de MinInterior reveló que, en abril de 2023, cuando fue director encargado de la UNGRD por cerca de 30 días, la exjefa de despacho presidencial, Laura Sarabia, le pidió vincular al señor Olmedo López a un cargo directivo en esa entidad.

“La doctora Laura Sarabia por instrucciones del señor presidente me pidió vincular al señor Olmedo a un cargo directivo en esa entidad. Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción, y como se comprobará más adelante, no adelanté ninguna acción para nombrar a ese señor”, expresó Velasco en la audiencia.

El exministro relató que bastó una sola reunión con Olmedo López para que decidiera no adelantar la instrucción de nombramiento, generando así “distancias que venían de atrás”.

Velasco sostuvo que no fue él quien llevó a Olmedo López al Gobierno Nacional ni fue jefe de él. Por el contrario, afirmó que este funcionario llegó por la Presidencia “porque allá sí lo conocían”.

En la audiencia señaló además que a la Presidencia se le había advertido, a través de comunicaciones que se consiguen en medios abiertos, que contra López se había solicitado una investigación penal por defraudar a un socio.

El exministro Velasco aprovechó el trámite judicial para cuestionar la credibilidad de los testigos principales de la Fiscalía, Olmedo López y Sneyder Pinilla, a quienes catalogó como “confesos criminales”.

En medio de su defensa, el exjefe de la cartera del Interior aseguró que Pinilla y López “llegaron a robar a la UNGRD” y al verse descubiertos acudieron a una “estrategia de defensa” que implica acusar a figuras “hacia arriba” para rebajar sustancialmente sus penas.

Luis Fernando Velasco le solicitó formalmente al Tribunal Superior de Bogotá que le permita defenderse en libertad en el proceso penal, asegurando que no hay riesgo de fuga ni peligro para la comunidad.

Por otro lado, la Procuraduría respaldó a la Fiscalía y solicitó casa por cárcel para los exministros Velasco y Bonilla. Los dos funcionarios fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.

Siga leyendo: Procuraduría respaldó la detención domiciliaria para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en la UNGRD

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida