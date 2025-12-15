x

Procuraduría respaldó la detención domiciliaria para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en la UNGRD

La diligencia continuará mientras el Tribunal evalúa la solicitud de la Fiscalía y el concepto de la Procuraduría, con una decisión prevista para el próximo 18 de diciembre.

  • Exministros de Interior, Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla. Foto: captura de video
    Exministros de Interior, Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

La audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco continuó este lunes en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia se desarrolla después de que ambos exfuncionarios se declararan inocentes de los delitos imputados por la Fiscalía, que los señala como presuntos articuladores de un esquema de sobornos dirigido desde el Ejecutivo para asegurar apoyos en el Congreso a las reformas del Gobierno.

Conozca: Sandra Ortiz, la única mujer encarcelada por el caso UNGRD, denuncia sesgo y falta de garantías en el proceso

Durante la jornada, la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente acusador, al considerar que los elementos probatorios expuestos hasta ahora permiten vincular a los exministros con las irregularidades investigadas.

El procurador delegado Mario Enrique Gómez sostuvo que las pruebas incorporadas en la audiencia previa, realizada el primero de diciembre, muestran una relación directa entre Bonilla y Velasco y los hechos de corrupción que comprometen a la UNGRD y al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Según la Fiscalía, los recursos públicos habrían sido utilizados para el pago de coimas a congresistas, con el fin de garantizar respaldo político a iniciativas clave del Gobierno. Esta hipótesis ha sido uno de los ejes centrales del proceso, que busca establecer responsabilidades penales de exaltos funcionarios que hicieron parte del gabinete presidencial.

La decisión del Tribunal, sobre si los cobija o no con la medida de aseguramiento, se conocerá el próximo 18 de diciembre.

Entérese: ¿Coincidencia o reacción? La Fiscalía acelera procesos en pleno escándalo de ‘Calarcá’

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Cuándo se conocerá la decisión final sobre la detención de Velasco y Bonilla?
El Tribunal Superior de Bogotá definirá si se les impone medida de aseguramiento, como solicitó la Fiscalía y respaldó la Procuraduría, el próximo miércoles 18 de diciembre. Ambos exfuncionarios enfrentan cargos relacionados con la corrupción en la UNGRD.
¿De qué delitos acusa la Fiscalía a los exministros en el caso UNGRD?
La Fiscalía los señala como presuntos articuladores de un esquema de sobornos para asegurar el apoyo del Congreso a las reformas del Gobierno. Se les imputaron delitos que generalmente incluyen cohecho, peculado y concierto para delinquir agravado.
¿Qué otra entidad estatal está involucrada en el escándalo de corrupción?
Además de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), el escándalo de presunta malversación de fondos públicos también compromete al Instituto Nacional de Vías (Invías), según lo expuesto por el Procurador delegado Mario Enrique Gómez.
