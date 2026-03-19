(Video) Mafe Carrascal alerta por trata de colombianos en Polonia tras denuncias de explotación laboral

Un video que circula en redes sociales sobre el presunto maltrato a trabajadores colombianos en Polonia encendió las alarmas sobre posibles casos de explotación laboral en ese país europeo. La situación fue denunciada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien advirtió que los hechos podrían constituir trata de personas. Siga leyendo: Alerta en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro: 10 extranjeros inadmitidos en un mismo día Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, muestran a un hombre siendo agredido verbal y físicamente por un supuesto coordinador laboral, mientras recibe insultos y amenazas. El caso ha generado preocupación entre la comunidad migrante y reavivó el debate sobre las condiciones en las que colombianos están viajando a trabajar al exterior. A través de su cuenta en la red social X, Carrascal fue enfática en señalar la gravedad de las denuncias, asegurando que no se trataría de simples irregularidades laborales.

“No estamos hablando de ‘irregularidades laborales’. Estamos hablando de trata de personas, de colombianos y colombianas engañados, despojados de sus documentos, encerrados y sometidos a condiciones que rozan la esclavitud moderna. Esto es un delito internacional y debe ser tratado como tal”, afirmó la congresista. Según las denuncias conocidas, varios migrantes habrían sido contactados mediante ofertas de empleo difundidas en redes sociales. Sin embargo, al llegar a Polonia, se encontrarían con un panorama muy distinto: retención de pasaportes, aislamiento, jornadas extenuantes y condiciones laborales precarias.

Organizaciones y testimonios en redes advierten que estas prácticas podrían estar relacionadas con redes de trata de personas que se aprovechan de la necesidad económica de quienes buscan oportunidades fuera del país. En ese contexto, Carrascal también expresó su preocupación por la presunta falta de respuesta institucional frente a las denuncias, especialmente en lo relacionado con la atención consular. Siga leyendo: Salida de colombianos al exterior creció un 11% en enero de 2026 “Es profundamente preocupante que las víctimas estén denunciando posibles fallas o demoras en la respuesta de la Embajada de Colombia en Polonia. Estas situaciones deben esclarecerse con urgencia y corregirse de inmediato”, señaló. La representante fue más allá al cuestionar las dinámicas que, según indicó, permiten este tipo de situaciones en escenarios internacionales.