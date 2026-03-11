Salida de colombianos al exterior creció un 11 % en enero de 2026

En el primer mes del año aumentó la salida de colombianos al exterior, así lo dio a conocer un informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) y Migración Colombia.

De acuerdo con esta entidad, en enero de 2026 salieron del país 599.821 colombiano, significando esto un 11 % más comparado con el mismo mes del 2025.

Así mismo, el informe sostiene que entre los destinos preferidos de los colombianos, Estados Unidos sigue a la cabeza, representando el 28,4 % de las salidas con más de 90.000 nacionales que visitaron ese país. Este destino presentó una mejoría en cuanto a su crecimiento, obteniendo una variación positiva de 3,1 % mientras que el año pasado su crecimiento fue del 0,2 %.

El segundo destino preferido por los colombianos es Panamá, que registró un crecimiento del 26,9 %. México evidenció una recuperación importante para el turismo, aumentando un 6,2 % comparado con enero de 2025.

Fuera de la región, España tuvo una variación positiva del 10,2 %, siendo este país el destino europeo más atractivo para los colombianos.