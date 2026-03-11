x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Salida de colombianos al exterior creció un 11 % en enero de 2026

Los datos fueron entregados por Anato y Migración Colombia, quienes también destacaron el flujo de viajeros por los tres aeropuertos internacionales de Colombia. Aquí los detalles.

  • El José María Córdova fue el segundo aeropuerto con más salidas de colombianos al exterior en enero de 2026. Foto: Carlos Alberto Velásquez
    El José María Córdova fue el segundo aeropuerto con más salidas de colombianos al exterior en enero de 2026. Foto: Carlos Alberto Velásquez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En el primer mes del año aumentó la salida de colombianos al exterior, así lo dio a conocer un informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) y Migración Colombia.

De acuerdo con esta entidad, en enero de 2026 salieron del país 599.821 colombiano, significando esto un 11 % más comparado con el mismo mes del 2025.

Lea también: Récord: 1,3 millones de colombianos se han ido en 3 años ¿por qué?

Así mismo, el informe sostiene que entre los destinos preferidos de los colombianos, Estados Unidos sigue a la cabeza, representando el 28,4 % de las salidas con más de 90.000 nacionales que visitaron ese país. Este destino presentó una mejoría en cuanto a su crecimiento, obteniendo una variación positiva de 3,1 % mientras que el año pasado su crecimiento fue del 0,2 %.

El segundo destino preferido por los colombianos es Panamá, que registró un crecimiento del 26,9 %. México evidenció una recuperación importante para el turismo, aumentando un 6,2 % comparado con enero de 2025.

Fuera de la región, España tuvo una variación positiva del 10,2 %, siendo este país el destino europeo más atractivo para los colombianos.

Para Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, “esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia”.

En cuanto a la conectividad aérea, Anato y Migración Colombia resaltaron que los tres principales aeropuertos del país concentraron el 86% de las salidas internacionales.

En el primer mes de este año, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá lideró las salidas internacionales con un 62 %, seguido del José María Córdova de Rionegro con el 17 %. Del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira salió el 8 % de los viajeros.

Siga leyendo: Tres de cada diez viajeros extranjeros llegan a Colombia a hacer negocios, ¿qué hay detrás?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida