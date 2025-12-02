Margarita Rosa de Francisco le pide a Petro que no minimice el intento de feminicidio atribuido a Ricardo Leyva

Pese a las pruebas presentadas por Karen Santos, exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva –un hombre cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti–, el presidente Gustavo Petro se mostró distante y minimizó lo que Margarita Rosa de Francisco hoy califica como un “intento de feminicidio”.

Santos denunció en una entrevista con el diario Cambio el maltrato físico, psicológico y económico al que fue sometida durante los cinco años de matrimonio. Sobre este caso existe un amplio material probatorio que evidencia el actuar del contratista, cuya empresa Ave Fénix recibió un millonario contrato con RTVC (medio público) por 7.968 millones de pesos para organizar un evento de la Cumbre de la CELAC.

Entérese: Denuncian que RTVC adjudicó sin licitación contrato por $8.000 millones a empresario que cedió mansión al ministro Benedetti

“O hablo o me matan”, fue la frase que expresó la mujer en medio de su relato sobre la vida que llevó con Leyva en una casa en Lagos de Caujaral, Barranquilla, la misma vivienda que también está bajo la lupa de la Corte Suprema en el marco de una indagación relacionada con contratos estatales y movimientos financieros. El episodio más grave ocurrió el 17 de julio de este año, cuando Leyva la persiguió con un cuchillo después de romperle el celular al verla grabándolo, según relató la víctima al medio citado.