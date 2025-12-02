x

Margarita Rosa de Francisco le pide a Petro que no minimice el intento de feminicidio atribuido a Ricardo Leyva

La actriz y activista del gobierno Petro explicó que es importante poner atención en los temas relacionados con la violencia contra la mujer y que estos no pueden pasar desapercibidos.

  • La activista Margarita Rosa de Francisco instó al presidente Gustavo Petro a no minimizar un caso de violencia contra la mujer. FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

Pese a las pruebas presentadas por Karen Santos, exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva –un hombre cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti–, el presidente Gustavo Petro se mostró distante y minimizó lo que Margarita Rosa de Francisco hoy califica como un “intento de feminicidio”.

Santos denunció en una entrevista con el diario Cambio el maltrato físico, psicológico y económico al que fue sometida durante los cinco años de matrimonio. Sobre este caso existe un amplio material probatorio que evidencia el actuar del contratista, cuya empresa Ave Fénix recibió un millonario contrato con RTVC (medio público) por 7.968 millones de pesos para organizar un evento de la Cumbre de la CELAC.

Entérese: Denuncian que RTVC adjudicó sin licitación contrato por $8.000 millones a empresario que cedió mansión al ministro Benedetti

“O hablo o me matan”, fue la frase que expresó la mujer en medio de su relato sobre la vida que llevó con Leyva en una casa en Lagos de Caujaral, Barranquilla, la misma vivienda que también está bajo la lupa de la Corte Suprema en el marco de una indagación relacionada con contratos estatales y movimientos financieros. El episodio más grave ocurrió el 17 de julio de este año, cuando Leyva la persiguió con un cuchillo después de romperle el celular al verla grabándolo, según relató la víctima al medio citado.

Margarita Rosa de Francisco pide no minimizar la violencia contra la mujer

Pese a toda esa información, el presidente Gustavo Petro no se inmutó en hacer un llamado a la Fiscalía por un caso de violencia contra la mujer, sino que dejó entrever su poca intención de intervenir porque no le compete. “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Las declaraciones de Petro generaron un rechazo generalizado y el pronunciamiento de Margarita Rosa de Francisco, quien ha sido defensora del Gobierno y de los movimientos políticos a favor y en protección de las mujeres. “Presidente, en el video se registra un intento de feminicidio en toda regla. Por favor, mírelo”, se lee en un post de la actriz.

Margarita Rosa de Francisco le pide a Petro que no minimice el intento de feminicidio atribuido a Ricardo Leyva

En un país donde los niveles de impunidad en casos de violencia de género superan el 90 %, la frase de Petro se interpretó como una señal política elocuente: no intervenir, no incomodar a los allegados y no reconocer públicamente la gravedad de las denuncias.

A corte de septiembre de 2025 se han registrado 621 feminicidios, de los cuales 71 corresponden a mujeres afrodescendientes, raizales o palenqueras, según el Observatorio de Feminicidios en Colombia.

Siga leyendo: Petro calificó la amenaza de feminicidio del contratista Ricardo Leyva hacia su expareja como una simple “pelea”

