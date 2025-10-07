Un día como hoy 8 de octubre

EL BARRO ENLUTÓ A BELLO

Bello ha escrito una de las peores páginas de dolor, horror y pánico. Los muertos ascienden a 19 y se reportan 24 desaparecidos tras la avalancha de la quebrada El Barro, que dejó desolación en el sector de Hato Viejo. En la parte alta de la quebrada se produjo un deslizamiento, lo que taponó el cauce y luego vino la avalancha.