Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 8 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 7 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 8 de octubre

EL BARRO ENLUTÓ A BELLO
Bello ha escrito una de las peores páginas de dolor, horror y pánico. Los muertos ascienden a 19 y se reportan 24 desaparecidos tras la avalancha de la quebrada El Barro, que dejó desolación en el sector de Hato Viejo. En la parte alta de la quebrada se produjo un deslizamiento, lo que taponó el cauce y luego vino la avalancha.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 8 de octubre

EMPLAZADO EL MINJUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia emplazó al ministro de Justicia, Samuel Hoyos Arango, para que comparezca ante ese alto tribunal en un plazo de 10 días para que se ratifique en sus declaraciones, las cuales en concepto de magistrados y jueces, envuelve graves acusaciones al vincularlos con el narcotráfico.

Utilidad para la vida