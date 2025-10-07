Sigue el plan pistola contra el Inpec y ahora mataron a un dragoneante en Cali

El “plan pistola” contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) cobró una nueva víctima, tras el asesinato con arma de fuego de un miembro del Cuerpo de Custodia en la ciudad de Cali. El crimen ocurrió en la noche de este martes, cuando el dragoneante Jimmy Flórez Salazar salía de prestar su turno en la cárcel de Villahermosa, en la capital vallecaucana. Conducía un automóvil Chevrolet Corsa, cuando recibió el impacto en el cuello. Aunque varios transeúntes quisieron auxiliarlo, no fue posible salvarle la vida.

El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, uno de los sindicatos del Inpec, declaró en su cuenta de X que “la violencia se agudiza en contra de los trabajadores de @INPEC_Colombia, un nuevo atentado en Cali. @petrogustavo debe haber medidas de diálogo acaben esta masacre, luto nacional en todo el pais #nosestanmatando”. La entidad carcelaria está bajo ataque en el último mes. El pasado 24 de septiembre hubo otro atentado en Cali contra el director regional de la entidad, Guillermo Andrés González Andrade, cuando se movilizaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Un sicario le lanzó una granada al vehículo, aunque por fortuna no hubo muertos. El 3 de octubre atacaron a tiros a un grupo de miembros del Cuerpo de Custodia, en las afueras de la cárcel La Modelo, de Bogotá. Murió el dragoneante Daniel Muñoz Llano y quedaron heridos Jefferson Páez Vásquez y Carlos Navarrete Martínez.