El giro de María José Pizarro: de defensora de la Constitución y oponerse a la Constituyente, a impulsarla

La coherencia política de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, actual jefa de debate de la campaña presidencial del candidato del gobierno, Iván Cepeda, ha sido puesta bajo la lupa tras generar varias críticas y cuestionamientos. El origen de la controversia es el resurgimiento de sus propias declaraciones del año 2022, cuando rechazaba tajantemente la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, una postura que actualmente se percibe diluida ante la agenda del Gobierno y la campaña que representa. Le puede interesar: Claudia López denuncia falta de garantías electorales a 18 días de la primera vuelta: “Plomo por un lado, clientelismo por otro”

Su anterior postura contra el discurso actual: la contradicción de Pizarro

Durante los debates al Senado en 2022, Pizarro fue enfática en su defensa de la actual constitución. En sus redes sociales, la congresista publicó una imagen sosteniendo una paleta con la palabra “no” a la constituyente, reforzada por un mensaje directo: “No apoyamos una asamblea constituyente. Cumplamos la CPC del 91”.

Este registro histórico volvió a circular masivamente en diferentes redes sociales, activando críticas sobre la “facilidad” con la que cambiaron sus convicciones. Lo que hace dos años era una promesa de estabilidad institucional, hoy se enfrenta a la realidad de un sector político que impulsa la modificación de la Constitución. La contradicción no pasó inadvertida para diferentes analistas y figuras públicas y políticas de Colombia, quienes le recordaron su compromiso previo de no tocar las bases del Estado de derecho de 1991.

El choque contra quienes la criticaron y cuestionaron

Uno de los críticos más directos fue el periodista Daniel Samper Ospina, quien cuestionó el cambio de postura de la senadora. “Doctora María José Pizarro, ¿qué pasó con su palabra?”, dijo el comunicador. Ante los señalamientos, Pizarro intentó justificar su nueva visión planteando condiciones que antes no mencionaba. “Mi palabra firme, una convocatoria a una asamblea constituyente debe ser resultado de un acuerdo nacional. Ahora que dice el establecimiento que UD apoya, ¿están dispuestos a materializar los derechos sociales consagrados en la CP de 1991?”, argumentó la congresista, vinculando la posibilidad de la constituyente a un pacto social. Sin embargo, la explicación de Pizarro no detuvo los cuestionamientos desde diferentes frentes. Por el contrario, profundizó la percepción de un cambio ideológico motivado por la coyuntura de poder y estar “de lado” del gobierno actual. Lea también: Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende

Otro de los más críticos sobre el tema fue el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien señaló que Pizarro se hizo “elegir” durante los comicios del 2022 diciendo “mentiras” sobre el tema de cumplir la Constitución. “María José Pizarro se hizo elegir diciendo que iba a hacer cumplir la Constitución, ahora es promotora de la constituyente. Como todo en la izquierda, fue una mentira”, expresó el exministro en su cuenta de X. Asimismo, el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, también se pronunció sobre la respuesta de Pizarro tras los cuestionamientos. “Nadie cambia tanto de opinión como un petrista. Cuatro años después, por cualquier hecho convocan a una asamblea constituyente”, concluyó.

Promesas “en mármol” bajo sospecha

La réplica de Samper Ospina destacó la contradicción entre las promesas de campaña del sector oficialista durante aquel año en 2022 y sus acciones actuales. “No me convence la respuesta, con todo respeto: usted defendía la Constitución del 91, decía que era innecesaria una constituyente, y ahora hace exactamente lo contrario a lo que dijo. ¿En qué momento el petrismo se hizo elegir prometiendo en mármol que no tocarían la Constitución del 91 y ahora la quieren derribar?”, sentenció el periodista.

Para los sectores críticos, el concepto de “Acuerdo Nacional” invocado por Pizarro carece de solidez y funciona como una estrategia para invalidar la Constitución vigente. La discusión terminó con una defensa de la normativa actual frente a la incertidumbre de una reforma total. “La del 91 es una constitución moderna y garantista, cambiarla no solucionará un solo problema; al revés, necesitamos cumplirla, no cambiarla. El gaseoso Acuerdo Nacional del que ustedes hablan parece apenas el pretexto que necesitan para decir que no funcionó y montar la famosa Constituyente”, concluyó Ospina. También le puede interesar: Las presidenciales en Colombia: haciendo campaña con temor a los atentados y moviéndose con hasta 40 escoltas

Bloque de preguntas y respuesta: