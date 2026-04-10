Ofrecen $50 millones de recompensa por los responsables de la masacre en Popayán que dejó seis muertos

Este jueves en la vereda La Meseta, un sector ubicado en una zona rural de Popayán, la capital del departamento del Cauca, un grupo armado perpetró el asesinato de seis personas en horas del mediodía. De acuerdo con el informe oficial de los hechos, el ataque fue ejecutado por varios sujetos armados que se movilizaban en un convoy compuesto por dos camionetas y diversas motocicletas. Los delincuentes, que portaban armas de corto y largo alcance, irrumpieron en una finca del sector y abrieron fuego de manera indiscriminada. En la escena del crimen, los atacantes asesinaron primero a una persona que se encontraba en los exteriores del inmueble, para luego ingresar a la vivienda y luego matar a cinco individuos más que se hallaban en el interior. La gravedad del incidente se vio agravada por una denuncia alarmante: hombres armados bloquearon el paso de una ambulancia que intentaba socorrer a las víctimas, impidiendo cualquier posibilidad de asistencia médica oportuna.

Lo que dijeron las autoridades

Tras la finalización de un consejo extraordinario de seguridad este jueves, los voceros de la administración municipal y la Fuerza Pública ya anunciaron las medidas para intentar dar con el paradero de los sicarios. Al respecto, se confirmó que: “Como lo dice nuestro alcalde encargado, es una recompensa de hasta 50 millones”, indicaron voceros oficiales tras finalizar la reunión de seguridad. Luego de la masacre, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, a través de un mensaje en su cuenta de X, manifestó su rechazo ante lo sucedido. “Rechazamos con toda firmeza la masacre ocurrida al mediodía en el sector de La Meseta, a dos horas de Popayán, donde seis personas perdieron la vida y otras más resultaron gravemente heridas. Estos hechos no pueden ni deben repetirse en nuestra tierra”, señaló. Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional en el territorio. “Elevamos un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de nuestras comunidades rurales”, agregó.

La recompensa y el despliegue