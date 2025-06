Mauricio Gaona, el huérfano de la toma del Palacio de Justicia que expuso intento dictatorial de Petro

“Me fui porque hubo una combinación de factores en los que me tocó investigar mucha corrupción y me di cuenta desde muy joven que tenemos un país supremamente corrupto. Hay servidores públicos que han sido excelentes, pero no son la gran mayoría, y eso explica los problemas que tiene este país”, dijo el abogado a este medio.

La “fusión democrática”

En junio de 2018, el profesor Gaona escribió el ensayo Democratic Blending: The New Model of Dictatorships in Latin America (“Fusión democrática: el nuevo modelo de dictaduras en América Latina”). Allí expuso cómo las dictaduras del siglo XXI en América Latina usan “la democracia como herramienta para legitimar su autoridad, consolidar el poder y reprimir a sus ciudadanos”. Expuso cómo los regímenes de Nicaragua, Honduras y Venezuela usan la democracia “no solo para alcanzar el poder, sino también para conservarlo, legitimando así su autoridad política”. Fenómeno que llamó “fusión democrática” con el que “gobiernos electos pero crecientemente autoritarios” se benefician de “la apariencia democrática mientras construyen las reglas de una dictadura”.

Entre las herramientas que, según él, usan estos gobiernos está la Asamblea Nacional Constituyente: el mecanismo que, justamente, advirtió en el debate con Montealegre que era el objetivo real del Gobierno. En ese sentido, recordó que en Venezuela Nicolás Maduro convocó una en 2017 con la que cerró el Congreso de ese país y con la que ordenó la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, y el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa.

Así mismo, mencionó cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron perpetrarse en el poder en Nicaragua controlando la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, lo que les permitió sacar una reforma para postularse por tres periodos presidenciales seguidos y bajar el número de votos necesarios para ganar.

