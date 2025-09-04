Tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, ¿sirve de algo si está asilado en Nicaragua?

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el marco del proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sin embargo, la decisión no podrá ejecutarse de inmediato, pues González permanece asilado en Nicaragua.

Lea aquí: De hombre de confianza de Petro a prófugo por corrupción: la caída de Carlos Ramón González

El fallo responde al recurso de apelación presentado por la defensa del exfuncionario, tras la primera determinación del pasado 3 de julio, cuando se le privó de la libertad. En esa oportunidad, el abogado Iván Cancino alegó que las acusaciones en su contra eran “calumnias sin fundamento” y que el caso se basaba en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”. No obstante, el Tribunal no le dio la razón y confirmó la medida.

Para la corporación judicial, los argumentos de la defensa no resultaron de peso frente a los indicios recogidos en el proceso. En su decisión, el Tribunal enfatizó que el imputado, debido a su cargo, “se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con reconocimiento público y está vinculado con el poder político hace muchos años”.