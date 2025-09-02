“Mi relación con Petro es profesional, a las jóvenes siempre las acusan de tener relaciones sexuales o amorosas con sus jefes”: Juliana Guerrero

En entrevista con Blu Radio, la próxima viceministra de Juventudes aseguró que su llegada al Gobierno responde a su trayectoria en la agenda juvenil y rechazó las versiones que vinculan su nombramiento con una relación personal con el presidente Gustavo Petro.

Guerrero recalcó que su vínculo con el presidente es “estrictamente profesional” y comentó que los señalamientos en su contra son un reflejo del machismo que enfrentan las mujeres jóvenes en la política colombiana.

La funcionaria designada sostuvo que su nombramiento se debe al camino recorrido en el trabajo con colectivos juveniles. “Yo estoy aquí porque me lo merezco y he trabajado, muchos jóvenes también están en este gobierno porque han trabajado”, afirmó.

Sobre las versiones que circulan en torno a su cercanía con el mandatario, Guerrero fue enfática en que “con el señor presidente tengo una relación estrictamente profesional”.