“Siento que mi seguridad está en riesgo”: vocero de Pacientes Colombia

De “mercachifles” y “mercaderes de la vida” no ha bajado el Gobierno y sus aliados a Pacientes Colombia en las últimas semanas: una organización de la sociedad civil que se ha dedicado en los últimos tres años a hacer veeduría y activismo a las decisiones en materia de salud. Incluida, por supuesto, la reforma a la salud.
Los ataques contra esa asociación y su vocero nacional, Denis Silva, iniciaron con un pronunciamiento del senador Wilson Arias (Pacto Histórico), que los señaló con mentiras de tener intereses económicos en el sector salud. Después, reconociendo su error, volvió a cargar contra Silva exponiendo las propiedades que están registradas a su nombre.