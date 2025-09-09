Mujer afiliada de Nueva EPS murió esperando medicinas durante 11 meses

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) denunció este martes el fallecimiento de Maritza Ramírez Capacho el pasado 4 de septiembre. La mujer era una paciente diagnosticada con enfermedad rara de hipertensión pulmonar grupo 1 y, dice la organización, estuvo esperando 11 meses el medicamento treprostinil subcutáneo, que era vital para evitar el deterioro y riesgo de muerte por falla cardiaca.
Según la denuncia, Maritza no recibió desde octubre de 2024 su tratamiento por trámites administrativos de la Nueva EPS, lo que le ocasionó una descompensación grave y que tuviera que ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos.