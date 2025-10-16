Migración Colombia investiga a exreina Natalia Vidales por presunta salida ilegal de su hijo del país

Migración Colombia confirmó que inició averiguaciones internas para determinar si se presentaron irregularidades en los procedimientos de control migratorio en el caso de la exreina cartagenera Natalia Vidales Martelo, quien es investigada por presuntamente haber sacado del país a su hijo recién nacido con documentos falsificados.
Según la entidad, la medida es preventiva y busca esclarecer si funcionarios fueron inducidos en error durante el trámite migratorio realizado el 21 de diciembre de 2024, cuando el menor habría sido trasladado a Madrid, España.
Entérese: Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos
“De manera preventiva, Migración Colombia inició averiguaciones internas para establecer si se presentó alguna irregularidad en los procedimientos de control migratorio o si se trató de un intento de inducir en error a un funcionario mediante el uso de documentación adulterada”, señaló la autoridad migratoria en un comunicado.