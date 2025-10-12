x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos

Una carroza improvisada colapsó durante el desfile del Reinado Nacional del Turismo en Girardot, Cundinamarca.

  • Tractomula en el Reinado Nacional del Turismo tuvo percance en su carroza y dejó una persona muerta y 14 heridos. Foto: cortesía @HoyDiarioMag
    Tractomula en el Reinado Nacional del Turismo tuvo percance en su carroza y dejó una persona muerta y 14 heridos. Foto: cortesía @HoyDiarioMag
  • Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos
El Colombiano
El Colombiano
12 de octubre de 2025
bookmark

El desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo, celebrado la tarde del sábado 11 de octubre en Girardot, Cundinamarca, se convirtió en escenario de un grave accidente.

Una tractomula adaptada como carroza, que no hacía parte del evento oficial, perdió estabilidad en pleno recorrido y causó la muerte de una mujer, además de múltiples heridos.

Según el Cuerpo de Bomberos del municipio, las barandas laterales del vehículo cedieron debido al peso de las personas que viajaban sobre el planchón trasero. Esto provocó que varios ocupantes cayeran al pavimento y fueran atropellados o golpeados por otros que también perdieron el equilibrio.

En otras noticias: La cueva de los colores, el destino turístico colombiano que une conservación y bienestar

La víctima fue identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, quien sufrió graves lesiones tras la caída y no logró sobrevivir pese a la atención de los equipos de emergencia.

La Alcaldía de Girardot y la organización del Reinado Nacional del Turismo aclararon que la tractomula siniestrada no estaba autorizada para participar en el desfile. En un comunicado conjunto señalaron que el vehículo “no hacía parte del dispositivo de seguridad ni del evento oficial”.

Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos

De acuerdo con la información preliminar, la tractomula pertenece a un establecimiento comercial de la zona y circulaba entre las carrozas oficiales con varias personas a bordo. La Alcaldía informó que seis ocupantes cayeron del vehículo y debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales por las lesiones sufridas.

El Cuerpo de Bomberos explicó que la víctima falleció tras recibir múltiples golpes y quedar atrapada entre la multitud que cayó al suelo. Los demás heridos presentaron fracturas y contusiones de diversa gravedad.

Le puede interesar: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

Bomberos de Girardot aseguraron que no hubo revisiones previas de los automotores y que ninguna tractomula contaba con verificación técnica ni medidas de seguridad adecuadas.

La Alcaldía solicitó a los propietarios del vehículo entregar toda la documentación necesaria para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía y la Policía de Tránsito, que evaluarán las fallas en la organización y el control del evento.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida