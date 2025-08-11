Muerte de Miguel Uribe | “Mamá te recibe con los brazos abiertos”: así lo despide su hermana Carolina Hoyos

Esta semana inició con la noticia de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien llevaba más de dos meses hospitalizado tras ser víctima de un atentado mientras se encontraba en un acto de campaña en el occidente de Bogotá. El político murió sobre las 2 de la madrugada tras complicarse su situación médica el fin de semana.
Le puede interesar: Falleció el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses luchando por su vida.
En medio del dolor de la noticia, su hermana, Diana Carolina Hoyos Turbay, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. “Miguel, guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, escribió Hoyos en su cuenta de Instagram, en donde publicó tres fotos junto a Miguel.