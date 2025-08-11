Muerte de Miguel Uribe | “Mamá te recibe con los brazos abiertos”: así lo despide su hermana Carolina Hoyos

Esta semana inició con la noticia de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien llevaba más de dos meses hospitalizado tras ser víctima de un atentado mientras se encontraba en un acto de campaña en el occidente de Bogotá. El político murió sobre las 2 de la madrugada tras complicarse su situación médica el fin de semana. Le puede interesar: Falleció el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses luchando por su vida. En medio del dolor de la noticia, su hermana, Diana Carolina Hoyos Turbay, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. “Miguel, guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, escribió Hoyos en su cuenta de Instagram, en donde publicó tres fotos junto a Miguel.

El congresista del Centro Democrático, de 39 años, fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio, cuando fue herido por tres disparos: dos de los cuales impactaron su cabeza. Por ello, tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

“Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami... nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”, agregó María Carolina Hoyos en su despedida por redes sociales.

Hoyos, quien es la presidenta de la organización Solidaridad por Colombia, también escribió que “con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé. Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!”.

Vale recordar que este fin de semana la Fundación Santa Fe reportó que el senador uribista seguía en estado crítico y había sido sometido a una operación de urgencia tras presentar un sangrado intracerebral agudo. Posteriormente, el centro médico aseguró que Uribe Turbay salió de cirugía y su condición era extremadamente crítica y que se caracterizaba por un "edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control". "Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor", enfatizó Hoyos Turbay.

Su hermana envió su mensaje de apoyo a la familia de su hermano y sus oraciones por "todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro" y "por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra". "Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo. Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, ¡te adoro! Hasta luego, ¡adiós!", finalizó Hoyos Turbay su mensaje.