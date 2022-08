La sorpresiva reaparición en un video del jefe disidente “Iván Mordisco”, a quien el Gobierno daba por muerto, puso en entredicho la efectividad de las agencias de Inteligencia colombianas.

El ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró que el delincuente sí estaba en el campamento bombardeado y que se analiza la temporalidad del video, para ver si fue grabado antes o después del operativo. En entrevista con este diario, también se refirió a otros casos relevantes, como el de “Iván Márquez” y la “paz total” del nuevo Gobierno.

Causó sorpresa ver a ‘Iván Mordisco’ hablando en un video, luego de que el Gobierno anunciara su muerte en un bombardeo. ¿Hubo fallas en Inteligencia?

“Esta operación se hizo contra la estructura Primera de las disidencias de las Farc y su grupo de seguridad, fue neutralizado un número importante de integrantes y él estaba ahí, tal y como demostramos con evidencias. Estamos haciendo las valoraciones por parte de Inteligencia sobre ese video, especialmente revisando la temporalidad. Apenas tengamos información sobre ese aspecto, le contaremos a la opinión pública”.

Esta situación genera dudas frente a otros exjefes de las Farc que supuestamente murieron en Venezuela, pero tampoco se recuperaron sus cuerpos, como ‘Gentil Duarte’, ‘Romaña’, ‘Santrich’, ‘El Paisa’ murieron?

“Tenemos esa información por Inteligencia, pero es el régimen de Nicolás Maduro el que los ha protegido y esa es una responsabilidad que ellos deben manejar. Hemos suministrado la información que se ha conocido por Inteligencia, en la que por disputas de rentas ilegales entre las mismas disidencias y el ELN, cometen este tipo de hechos. El narcotráfico acaba con todo, hasta con los mismos bandidos”.

¿Qué información reciente hay sobre ‘Iván Márquez’? ¿Si es verdad que está en estado vegetativo?

“La información de Inteligencia sigue siendo la misma que se presentó hace un par de semanas, hubo una confrontación por rentas criminales en el estado Bolívar (de Venezuela), allí resultó herido y fue transportado a Caracas, en donde está en una situación de salud grave y con la protección del régimen de Maduro”.

Cuando presentó el golpe al campamento de ‘Iván Mordisco’, usted dijo que se evitó la refundación de las Farc. ¿Se sostiene en esa afirmación?

“Definitivamente. Las disidencias de las Farc tenían dos ramas: la de ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, con un plan de expansión de 8.000 hombres en armas y llegar a Guaviare, Putumayo, Caquetá y de ahí al resto del país; y la Segunda Marquetalia, cuyos jefes se van a Venezuela a refundar las Farc desde allá, con ese propósito de expansión, entrando por Putumayo y subiendo hasta Caquetá, Guaviare y Nariño. Si bien aún están en operación, ninguna tiene a sus principales cabecillas, porque unos quedaron fuera de circulación en Venezuela por sus propias disputas, y a otros en Colombia los hemos combatido con contundencia. Hoy tienen un mando disperso, están debilitados y ni los unos ni los otros pudieron cumplir sus propósitos, no lograron hacer una única Farc ni llegar a los 8.000 hombres en armas”.

¿Qué opina de la propuesta de “paz total” del Gobierno entrante?

“No me gusta opinar sobre las políticas del Gobierno que acaba de ser elegido, porque este tendrá que dar una discusión democrática, pero lo que no se puede permitir es negociar con terroristas. En el gobierno del presidente Iván Duque, en el caso del ELN, pusimos condiciones para entrar a una negociación, como no seguir con el narcotráfico ni secuestrando, y no reclutar menores de edad. En esos principios nos mantuvimos todo el tiempo, tanto es así, que a pesar de que ellos estaban en unas definiciones de cómo participar en un proceso de paz, cometieron el atentado terrorista en contra de estudiantes de Policía en la escuela General Santander, y por eso este proceso no continuó. Lo que sí es inaceptable es que algunos grupos, como el Clan del Golfo, le pongan precio a la cabeza de policías con el fin de posicionarse políticamente y poner condiciones al nuevo Gobierno, buscando un sometimiento exprés. Eso no lo puede permitir una sociedad”.

También hay bandas urbanas alzando la mano para participar en esos procesos, como “Pachelly” y “la Oficina”. ¿Ve viable un acuerdo con ellas?

“La política de este Gobierno, de este ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública es clara: a los grupos criminales se les captura y se les judicializa”.