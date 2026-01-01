“Me fui de la entidad porque no le serví a un ideal, no le serví a un partido”: la polémica por pensiones detrás de la renuncia de la directora de la URF

La idea del Gobierno nacional de cambiar las reglas sobre cómo los fondos privados de pensiones invierten sus recursos en el exterior abrió, al cierre del 2025, un nuevo frente de debate económico y político en Colombia. A finales de diciembre, declaraciones del presidente Gustavo Petro y la circulación de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda encendieron las alarmas entre exfuncionarios, analistas y dirigentes políticos. Según reveló el medio especializado DataiFX, el Ministerio de Hacienda trabaja en un decreto que buscaría que los fondos privados repatríen cerca de 250 billones de pesos que hoy están invertidos fuera del país. El objetivo es que una mayor porción del ahorro pensional se quede en Colombia y financie la economía interna. Puede leer: El decreto que sacude al sistema pensional de Colombia: por qué sí afecta a fondos y aseguradoras, pero no a Colpensiones

El anuncio coincidió con un fuerte intercambio en la red social X entre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. En un mensaje publicado el 30 de diciembre, Peñalosa aseguró que la medida equivaldría a “robarle sus ahorros pensionales a los millones de ciudadanos” afiliados a fondos privados. Además, advirtió que una repatriación masiva podría generar pérdidas financieras y presiones adicionales sobre la tasa de cambio, en un contexto ya sensible para la economía colombiana. Entérese: Propuesta de limitar ahorro pensional en el exterior habría llevado a la salida de Higuera de la Unidad de Regulación

Las críticas técnicas desde la URF: alertas sobre riesgos financieros

Frente a las críticas, el presidente Petro defendió la iniciativa y aseguró que mecanismos similares han existido “durante toda la existencia de los fondos” de pensiones. En su argumento, permitir que el ahorro de los trabajadores se invierta prioritariamente en Colombia ayudaría a crear empleo interno y a reducir las tasas de interés reales de los créditos de largo plazo, como los hipotecarios. El mandatario también aclaró que la repatriación no sería abrupta. Según explicó, el proceso sería gradual, comenzando por frenar nuevos flujos hacia el exterior, teniendo en cuenta que una parte importante de los recursos ya está comprometida en inversiones de baja liquidez.

“Si el ahorro pensional se queda en Colombia, baja la tasa de interés real para préstamos de largo plazo, como la vivienda y se reactiva la industria”, remató Petro en su mensaje. Le puede interesar: Gobierno responde sobre decreto que impacta al sistema pensional: “no obliga a reunir mayor capital por invalidez Las objeciones más duras llegaron desde el frente técnico. Mónica Piedad Higuera Garzón, quien hasta diciembre fue directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), cuestionó públicamente la viabilidad de la iniciativa en mensajes publicados entre el 30 y el 31 de diciembre. Higuera recordó que los recursos del sistema pensional hacen parte de la seguridad social y están invertidos en productos de mediano y largo plazo, que no pueden liquidarse de manera inmediata sin generar riesgos. “Ese dinero es de seguridad social”, escribió, al advertir posibles impactos negativos sobre la tasa de cambio. Fue aún más tajante al referirse a una propuesta que planteaba repatriar 125 billones de pesos en seis meses, calificándola como “fatal” desde el punto de vista técnico. Incluso dijo en su cuenta de X: “Es muy interesante ver como desde el desconocimiento el ministro quiere hacer algo que cree bueno para el país: Traer inversión para que se invierta en el país... Tomen decisiones serias y rigurosas con el país y con los colombianos. ¡Dejen de improvisar!”.

“Las órdenes del presidente se cumplen”: el choque interno

Más allá del debate económico, Higuera reveló tensiones dentro del Gobierno. Según su relato, durante las discusiones internas recibió el mensaje de que las decisiones presidenciales no estaban sujetas a debate técnico. “Las órdenes del presidente se cumplen”, aseguró que le dijeron, lo que, a su juicio, contradice el rol de un gabinete, que debe deliberar y advertir cuando una decisión carece de sustento. “Ser presidente no es ser omnipotente”, afirmó, cuestionando si existen espacios reales para el disenso técnico dentro del Ejecutivo. Puede conocer: ¿Por qué Fasecolda y Asofondos le están pidiendo al gobierno Petro instalar una mesa técnica? Este 31 de diciembre, Higuera confirmó que su salida del cargo estuvo relacionada con este desacuerdo. Respondió a un mensaje del periodista Jorge Espinosa, quien señaló que la negativa a respaldar el decreto fue la causa de su renuncia. “Confirmo. Por eso fue mi renuncia”, escribió. En una extensa reflexión pública en su cuenta de X, defendió que las decisiones regulatorias deben basarse en simulaciones económicas, jurídicas y actuariales, y criticó lo que consideró improvisación en la formulación de la política pública. “Me fui de la entidad porque no le serví a un ideal, no le serví a un movimiento, no le serví a un partido y mi capacidad técnica estaba al servicio de cuidar y proteger el ahorro público y la institucionalidad, no era mi rol el de cumplir con imposibles y como nadie está obligado a lo imposible, dar un paso al costado era lo mejor, lo coherente, lo leal con mi país”, escribió en X.