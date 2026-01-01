¡Qué miedo! Globos con pólvora, lanzados desde Itagüí, generaron alarma en el Valle de Aburrá

Varios globos cargados con pólvora fueron lanzados desde el municipio de Itagüí y sectores del sur del Valle de Aburrá durante las primeras horas del 31 de diciembre, generando alarma entre los habitantes que despertaron sobresaltados por las detonaciones en el aire. Conozca: Se va a acabar el año y Antioquia no aprendió: van 140 quemados con pólvora; el último caso fue un menor de 15 años En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo uno de estos artefactos sobrevuela la zona mientras revienta cartuchos en pleno vuelo. Las imágenes muestran la magnitud del riesgo que representa esta práctica, conocida como “tradición globera”, que suele repetirse cada fin de año en sectores como la vereda El Pedregal y alrededores del parque Simón Bolívar, en Itagüí.

Aunque hasta el momento no se reportaron emergencias mayores, el uso de globos con pólvora revive la preocupación de las autoridades y la comunidad, especialmente porque el año anterior esta misma tradición provocó incendios estructurales en el municipio. Conozca: ¡Qué peligro! Globos de mecha causaron incendios en dos casas de Itagüí

El 31 de diciembre de 2024 y la madrugada del 1 de enero de 2025, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí atendió al menos dos emergencias causadas por globos de mecha. Uno de los incendios se registró en una vivienda ubicada en la calle 48A con carrera 48, en el barrio Las Asturias, donde la caída de uno de estos artefactos afectó el techo de la casa. La rápida reacción de los vecinos permitió que los bomberos controlaran el conato sin dejar personas lesionadas. En ese mismo lapso, se presentó otro incendio estructural en una vivienda del barrio Camparola, en la diagonal 46 con calle 34. En este caso, las llamas consumieron varios enseres, entre ellos maquinaria, una computadora y un lavaplatos de acero inoxidable. La emergencia fue más compleja debido a que los propietarios no se encontraban en la ciudad al momento de los hechos.