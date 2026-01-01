¡Qué miedo! Globos con pólvora, lanzados desde Itagüí, generaron alarma en el Valle de Aburrá

Varios globos cargados con pólvora fueron lanzados desde el municipio de Itagüí y sectores del sur del Valle de Aburrá durante las primeras horas del 31 de diciembre, generando alarma entre los habitantes que despertaron sobresaltados por las detonaciones en el aire.
En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo uno de estos artefactos sobrevuela la zona mientras revienta cartuchos en pleno vuelo.
Las imágenes muestran la magnitud del riesgo que representa esta práctica, conocida como “tradición globera”, que suele repetirse cada fin de año en sectores como la vereda El Pedregal y alrededores del parque Simón Bolívar, en Itagüí.