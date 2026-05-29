Cinco países de Sudamérica sellan alianza regional para enfrentar al Tren de Aragua y el crimen organizado

Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador acordaron este jueves en Santiago crear una estrategia conjunta para enfrentar el crimen organizado transnacional, con énfasis en estructuras como el Tren de Aragua.
La decisión fue adoptada durante una reunión de alto nivel que congregó a cancilleres, ministros de seguridad y autoridades judiciales de los cinco países, quienes suscribieron el denominado “Compromiso de Santiago”, una hoja de ruta regional orientada a fortalecer la cooperación en materia policial, migratoria, financiera y judicial ante el aumento de la violencia y las operaciones de mafias internacionales en Sudamérica.
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El encuentro se desarrolló en la Cancillería chilena y contó con la participación del presidente de Chile, José Antonio Kast, además del fiscal nacional chileno, Ángel Valencia. Las autoridades coincidieron en que las organizaciones criminales han ampliado sus operaciones mediante redes de narcotráfico, extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de armas en distintos países de la región.
“Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarles seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas”, afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna. Más adelante agregó: “Hoy nace el Compromiso de Santiago”.