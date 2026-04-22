Murió Karina Duprez, la reconocida actriz y directora mexicana de “La Usurpadora”, ¿qué le pasó?

Duprez, quien participó en algunas de las telenovelas mexicanas más emblemáticas del siglo XX, falleció este miércoles 22 de abril a los 79 años.
Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), la entidad que se encarga de administrar las regalías de los artistas mexicanos.
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Como recordó la ANDI en la publicación que realizó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de la actriz, Karina hizo parte del elenco de diversas producciones con reconocimiento nacional e internacional.