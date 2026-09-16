Video: motociclista atacó con fuego a agente de tránsito en Cundinamarca

Un procedimiento de control vial terminó en una violenta agresión contra un agente de tránsito en Guasca, Cundinamarca. El funcionario resultó con quemaduras en una de sus extremidades inferiores luego de que un motociclista le lanzara un objeto de madera envuelto en llamas. El hecho quedó registrado en video y posteriormente fue difundido por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien rechazó lo ocurrido y confirmó que el presunto agresor fue capturado. Según la información entregada por las autoridades, el operativo se adelantaba a solicitud de la administración municipal de Guasca y tenía como objetivo realizar labores de inspección preventiva y verificar la documentación de los conductores que transitaban por la vía.

En medio del procedimiento, los agentes le solicitaron los documentos de movilidad a un motociclista. De acuerdo con la versión entregada por el gobernador, el conductor se negó a atender el requerimiento y reaccionó de manera violenta.

¿Qué pasó con el policía atacado en Cundinamarca?

Según los reportes conocidos sobre el caso, el motociclista tomó una rama de madera, la impregnó con una sustancia inflamable y posteriormente la lanzó contra uno de los funcionarios. Lea más: La Policía regresó a Guamalito, Norte de Santander, luego de que el ELN destruyera la subestación del pueblo En las imágenes divulgadas se observa cómo el fuego alcanza la ropa del agente de tránsito y una de sus piernas queda envuelta en llamas. El funcionario intentó apagar el fuego mientras las personas que se encontraban en el lugar reaccionaban ante la agresión. Después del ataque, el motociclista también habría prendido fuego a su propia motocicleta. De acuerdo con el gobernador, lo hizo con la intención de evitar que las autoridades inmovilizaran el vehículo. El hombre también habría agredido físicamente a los policías que acompañaban el operativo de control vial.

Jorge Emilio Rey rechazó la agresión y señaló que los agentes de tránsito y la Policía se encontraban realizando labores de control y prevención en las vías. El mandatario afirmó que “ningún servidor público debe ser agredido por cumplir con su labor” y calificó como inadmisibles los hechos registrados en Guasca.

Las autoridades confirmaron que el presunto responsable fue capturado en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según Rey, el departamento emprenderá las acciones jurídicas correspondientes por la agresión contra el funcionario y los demás hechos ocurridos durante el operativo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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