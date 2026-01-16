x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Manzanares, Caldas, también despedirá a Yeison Jiménez: así será el homenaje al cantante

Los actos en memoria al cantante se realizarán el próximo lunes, 19 de enero en el municipio del que Jiménez era oriundo. En esa misma localidad también será despedido, este viernes, su mánager Jéfferson Osorio, quien también murió en el accidente aéreo.

  • Yeison Jiménez falleció, junto a cinco personas de su equipo, el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. FOTO: Cortesía
    Yeison Jiménez falleció, junto a cinco personas de su equipo, el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los homenajes al fallecido Yeison Jiménez no terminan. Manzanares, su tierra natal, organiza para el próximo lunes, 19 de enero, una jornada para rendirle tributo a uno de sus hijos más destacado.

El cantante de música popular, que este miércoles también fue despedido por su público y sus colegas en un evento masivo en el Movistar Arena de Bogotá, será homenajeado en el municipio del oriente de Caldas con un recorrido por la localidad, una eucaristía e incluso una cabalgata, una de las actividades favoritas del artista.

En video: En el Movistar retumbó El Aventurero en el Cielo, la nueva canción en homenaje a Yeison Jiménez

En un comunicado, la familia y el equipo de Jiménez, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, informó que los homenajes programados para este 19 de enero iniciarán a las 10:00 de la mañana con una caravana de vehículos en el sector “Chochalito” de la vereda La Esmeralda.

Luego, hacia el medio día, se llevará a cabo una misa en el parque principal de Manzanares.

Además, el alcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, le confirmó al diario La Patria de Manizales que la jornada culminará con una cabalgata que iniciará en el parque central del municipio y recorrerá varias calles y su zona rural.

Siga leyendo: Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte

“Las demás actividades que se desarrollen como homenaje y despedida a Yeison Jiménez serán informadas única y exclusivamente por los canales oficiales de la Alcaldía municipal de Manzanares”, agregaron desde el equipo del artista.

Desde que se conoció la muerte del cantante, sus seguidores y coterráneos de Manzanares han estado esperando para darle una última despedida en el municipio donde nació y dio sus primeros pasos en la música. De ese municipio también era oriundo su mánager, Jéfferson Osorio, quien también murió en el siniestro aéreo el pasado 10 de enero, y cuyos restos finalmente reposaran en Manzanares no sin antes recibir un homenaje al igual que Jiménez.

Los restos de Osorio llegaron al municipio en la noche de este jueves 15 de enero. La Patria indicó que la comunidad recibió el vehículo con sus restos con una caravana desde el sector Crucero, en la vía que conecta con Marquetalia, hasta la cabecera municipal.

Su velación, en la escuela San Luis Gonzaga se extenderá hasta la 1:00 de la tarde de este viernes. Una hora después, a las 2:00 p. m., se realizará la misa de exequias en la Basílica Menor San Antonio de Padua.

En video: “Oren por mi papá”: el desgarrador último adiós de la hija menor de Yeison Jiménez en su homenaje en Bogotá

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida