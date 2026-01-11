x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Rebote, fractura de la cola y explosiones: los detalles del siniestro aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

Se confirma que la aeronave sí alcanzó a despegar y que el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote, lo que “produjo la fractura de la cola de la aeronave”.

  • Desde el Ministerio se establecieron unas líneas investigativas para determinar las causas del siniestro. Foto: Cortesía/Captura de video
    Desde el Ministerio se establecieron unas líneas investigativas para determinar las causas del siniestro. Foto: Cortesía/Captura de video
Laura Juliana López
Laura Juliana López
11 de enero de 2026
bookmark

El Ministerio de Transporte informó este domingo que se encuentra acompañando la investigación del accidente aéreo ocurrido en Boyacá, en el que se vio involucrada la aeronave de matrícula N325FA y en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Según se explicó la entidad, el siniestro se registró en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama. De acuerdo con información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos señalaron que la aeronave volaba a baja altura, cerca de 50 metros sobre el terreno.

“El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, se lee en el documento.

Siga leyendo: Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

Las autoridades confirmaron que la avioneta se encontraba en vuelo al momento del accidente y que el punto de impacto se ubicó aproximadamente a una milla de la cabecera de la pista.

En la zona continúan las labores de recolección de evidencias, que incluyen la inspección de restos y motores, los cuales serán sometidos a análisis técnico especializado. La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez el área sea completamente despejada.

Las tres líneas de investigación

Desde el Ministerio, se confirmó que la investigación avanza bajo tres líneas principales de análisis.

“La investigación se desarrolla a partir de tres líneas principales de análisis: el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”, así se establece en la información divulgada por el MinTransporte.

Entérese: Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje”

Por otro lado, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que desde el Gobierno Nacional se mantendrá una postura de rigor técnico y transparencia durante todo el proceso.

“Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país”, afirmó.

Lea también: ¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida