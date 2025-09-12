Mujer es señalada de matar y desmembrar a tres exnovios en Caldas; así habría cometido uno de los crímenes

En Anserma, un municipio de Caldas, comenzó a circular un rumor inquietante. Los hombres que se cruzaban en la vida de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera no terminaban bien. Hoy las autoridades la señalan de un patrón macabro. Tres compañeros sentimentales muertos y un rastro de violencia que la tiene tras las rejas.
La Fiscalía reveló que uno de esos casos ocurrió el 21 de abril de 2024. Esa noche, el hombre que entonces era pareja de Sandra salió de un billar y se dirigió a la casa donde vivía con ella. Nunca volvió a ser visto con vida. Días después, partes de su cuerpo aparecieron en dos sectores del municipio, conocidos como El Tulfor y el puente Lázaro.