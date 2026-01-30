Las dudas que Natalia Molina, directora del DNP, no logra despejar sobre excesos en gasto público

Con el decreto de emergencia económica suspendido por orden de la Corte Constitucional, el Gobierno Petro entró en modo defensivo. A las inmediatas críticas del presidente se sumó la voz de Natalia Molina; la directora del DNP cerró filas con la Casa de Nariño para defender una medida que el alto tribunal ha puesto bajo la lupa.
“Cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido, y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos”, afirmó Gustavo Petro a través de su cuenta en X.
