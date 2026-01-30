Banco de la República da un fuerte giro y sube 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25%

El Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 100 puntos básicos su tasa de interés, llevándola de 9,25% a 10,25%.

Así votó la Junta Directiva del Banco de la República

De acuerdo con Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, cuatro de los miembros de la Junta Directiva respaldaron el incremento de 100 puntos básicos, dos directores votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantener la tasa inalterada. Lea aquí: Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia

Inflación y expectativas presionaron la decisión

Durante la discusión de política monetaria, la Junta tuvo en cuenta que la inflación total en diciembre se ubicó en 5,1%, ligeramente por debajo del 5,2% registrado al cierre de 2024. Sin embargo, la inflación básica —que excluye alimentos y precios regulados— repuntó de 4,85% en noviembre a 5,02% en diciembre. A este comportamiento se sumó un fuerte aumento en las expectativas de inflación. En enero, las proyecciones de los analistas pasaron de 4,6% a 6,4% para finales de 2026 y de 3,8% a 4,8% para finales de 2027. Por su parte, las expectativas implícitas en los mercados de deuda también se incrementaron y se ubicaron por encima del 6% en un horizonte de dos años. Le puede interesar: Inflación del 2025 golpeó más a pobres que a ricos y clase media en Colombia, ¿aumentará la pobreza en 2026?

Desequilibrios externos y riesgos globales también presionaron la decisión

La Junta Directiva también tuvo en cuenta el deterioro de las cuentas externas. Según Villar, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos continúa ampliándose y se estima que en 2025 alcance el 2,4% del PIB, frente al 1,6% observado en 2024. Este comportamiento obedece principalmente al fuerte crecimiento de las importaciones, impulsado por el dinamismo de la demanda interna, mientras que las exportaciones muestran un avance más moderado en un contexto de cambio en la matriz exportadora.

En particular, se registra una reducción de las exportaciones mineroenergéticas, compensada parcialmente por mayores ventas externas de productos manufactureros, agropecuarios y de servicios. A este panorama se suma, dijo Villar, un elevado nivel de incertidumbre externa, asociado a los riesgos de un escalamiento de los conflictos comerciales, las medidas migratorias en Estados Unidos, los conflictos geopolíticos y la percepción sobre el riesgo soberano de Colombia. En este contexto, la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva busca que la inflación retome una senda decreciente. Villar señaló que las decisiones futuras de política monetaria dependerán de la nueva información disponible y de la evolución de estos riesgos. Entérese: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos

Ministro de Hacienda cuestiona el aumento de la tasa de interés

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por el Banco de la República. Según el jefe de la cartera económica, este aumento no se ajusta a la realidad actual de la economía colombiana. “Aumentar la tasa solo incrementa el costo financiero de la producción y contrae la economía en medio de un contexto de expansión de la demanda agregada”, afirmó Ávila, al advertir sobre los posibles efectos negativos de la decisión en la actividad productiva. En otras noticias: Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró freno a la emergencia económica

Analistas respaldan la decisión pese a la sorpresa del mercado

Aunque el incremento de 100 puntos básicos tomó por sorpresa al mercado, que esperaba un ajuste de 50 puntos, algunos analistas consideran que la decisión era necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica. José Ignacio López, presidente de Anif, señaló que los bancos centrales tienen “la ingrata, pero importante, tarea de subir las tasas de interés cuando los choques de demanda amenazan la estabilidad de precios”. En esa línea, afirmó que eso fue precisamente lo que hizo el Banco de la República al elevar la tasa de referencia a 10,25%.

