Un celular perdido y dos pasaportes diferentes: así investigan el asesinato de la modelo Natalia Villalba en Bogotá

A más de 24 horas de haberse conocido el hallazgo del cuerpo de la modelo cucuteña Natalia Villalba, las autoridades continúan reconstruyendo los hechos que rodearon su crimen en un apartamento del exclusivo barrio El Virrey, en el norte de Bogotá.
La mujer, de 36 años, fue encontrada sin vida dentro de una maleta gris en el apartamento 702 del edificio Morph, inmueble que había alquilado temporalmente mientras buscaba una nueva residencia.
Las primeras indagaciones apuntan a que, días antes de su muerte, Natalia estuvo acompañada por dos ciudadanos extranjeros, uno estadounidense y otro británico, quienes habrían ingresado al apartamento donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.
Las autoridades revisan, al menos, 15 ingresos de personas al apartamento donde se hospedaba la mujer, en este mes de junio.
Lea también: Lo que se sabe del caso Natalia Villalba, la mujer que fue encontrada muerta en una maleta en Bogotá
Según información obtenida por investigadores, uno de los extranjeros, identificado como ciudadano inglés, ya abandonó Colombia hace tres días, como lo dio a conocer El Tiempo.
Las autoridades avanzan en labores de ubicación y no descartan solicitar mecanismos de cooperación internacional para localizarlo y obtener su versión de los hechos.
La Fiscalía también recopila información sobre la relación que existía entre Natalia y estos hombres, así como la fecha en que se conocieron.
Conozca: Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de gestora del municipio de Itagüí