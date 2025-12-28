Naufragio en el Pacífico caucano dejó cuatro muertos, entre ellos dos niños

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, murieron en el naufragio de una lancha que realizaba la ruta entre los municipios de Buenaventura (Valle) y Timbiquí (Cauca), en el Pacífico caucano. El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, 27 de diciembre, en un sector cercano a la bocana del río Naya y Punta Ají, a pocos minutos del casco urbano de Timbiquí. La embarcación había zarpado de Buenaventura con casi 40 pasajeros. Otras embarcaciones que transitaban por la zona acudieron al lugar del naufragio, lo que permitió rescatar a varios pasajeros y evitar que la tragedia fuera mayor. Sin embargo, dos personas permanecen desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda.

De acuerdo con el diario El País de Cali, las víctimas fueron identificadas como Sael Cardona Sinisterra, de solo tres meses de nacido; Isabella Escobar Sinisterra, de siete años; Simón Sinisterra Baltan, de 78 años, y Rosa Helena Amu Sinisterra. Las autoridades atribuyeron como primera causa del accidente el mal clima y las condiciones marítimas adversas que vienen generando un fuerte oleaje. Estas condiciones venían dificultado la navegación por la zona en los últimos días. Siga leyendo: Tragedia: niña colombiana de tres años murió en el mar de Panamá Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis, como una falla mecánica de la lancha o el impacto con un objeto flotante. La Alcaldía de Timbiquí lamentó lo sucedido y se solidarizó con las víctimas del naufragio. “Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos, así como a las comunidades impactadas por este trágico suceso”, indicó la administración local en un comunicado.