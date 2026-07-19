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“Ñeque” y “Marlon”, jefes de las Farc que el Gobierno Petro reportó como bajas, reaparecen confirmando que están vivos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, agradeció a las Fuerzas Militares la neutralización de los dos ilegales. “Ñeque” era uno de los criminales más peligrosos en el sur del país, solicitado en extradición por Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura.

  • Alias Ñeque, cabecilla de las Farc, es considerado el principal responsable de las finanzas ilegales de alias ‘Mordisco’. Foto: Cortesía
    Alias Ñeque, cabecilla de las Farc, es considerado el principal responsable de las finanzas ilegales de alias ‘Mordisco’. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 4 horas
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Los cabecillas de las Farc, alias Ñeque y Marlon, reportados por el Gobierno Nacional, hace unos días, como bajas, aparecieron este domingo afirmando que están vivos.

En un video, publicado en redes sociales, uno de los guerrilleros desmintió a las autoridades y calificó la información que dieron sobre sus muertes como una “noticia falsa”.

“Los intentos reiterados por doblegar su moral con falsas noticias, como las del 20 y 29 de junio, pregonadas por el general Hugo López, el ministro de Defensa y el presidente, que responsabilizan de sus fracasos militares a la inteligencia artificial, no han tenido ningún efecto en nuestras unidades ni comunidades que respaldan el proyecto político y militar”, dice uno de los cabecillas.

Según había reportado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “Ñeque”, que enfrentaban cargos en EE. UU. por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego, había sido neutralizado, junto a su más cercano colaborador, alias “Marlon”, por las Fuerzas Militares.

“Tropas de nuestro neutralizaron a alias ‘Ñeque’, cabecilla de una estructura criminal y principal responsable de las finanzas ilegales de alias ‘Mordisco’. Su neutralización representa un golpe estratégico para el brazo financiero y logístico de esas disidencias, el financiamiento de acciones terroristas y expansión criminal”, expresó Sánchez en su momento.

Lea más: De ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ a alias Alfred: los cabecillas a los que De la Espriella les dio un ultimátum para que se sometan

El ministro, a su vez, indicó que “Ñeque”, era uno de los criminales más peligrosos en el sur del país, solicitado en extradición por Estados Unidos, y había una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el video en el que los dos ilegales lo desmienten afirmando que están con vida y advirtiendo, incluso, que arremeterán contra el gobierno electo.

“No hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa Blanca. Ante esta amenaza, el pueblo colombiano debe prepararse y no entregar ni un derecho conquistado ni un palmo de tierra, de páramo o de río. Claudicar ante el miedo que buscan imponer los discursos envalentonados y Abelardo no es opción”, dijo el vocero de esa estructura ilegal.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hecho desmiente el video publicado por los cabecillas alias “Ñeque” y “Marlon” y a quiénes señalan de difundir información falsa?
En el video, ambos cabecillas de las disidencias de las FARC demuestran que continúan con vida, desmintiendo de forma directa los reportes oficiales del Gobierno Nacional que los daban por muertos en combate a finales de junio. Los guerrilleros calificaron la versión oficial como una “noticia falsa” y arremetieron directamente contra el presidente de la República, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general Hugo López, ironizando con que las autoridades intentan justificar sus “fracasos militares” culpando a la inteligencia artificial.
¿Qué valor estratégico tenían estos cabecillas para las autoridades y qué país los requería en la justicia internacional?
De acuerdo con el reporte previo del ministro de Defensa, alias “Ñeque” era considerado uno de los criminales más peligrosos del sur de Colombia, encargado del brazo financiero y logístico de las disidencias bajo el mando de alias “Mordisco”. Debido a su peso en economías ilegales, era solicitado en extradición por los Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína y armas, país que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
¿Cuál es el mensaje ideológico de los insurgentes en el video y qué advertencia lanzaron frente al próximo gobierno?
Los disidentes utilizaron la fecha patria para afirmar que “no hay independencia” bajo el argumento de que el país es gobernado desde los Estados Unidos. Asimismo, hicieron un llamado a las comunidades a prepararse para la resistencia y lanzaron una advertencia directa contra el gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella, asegurando que no claudicarán ante lo que llamaron “discursos envalentonados” y que arremeterán políticamente contra su mandato.
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