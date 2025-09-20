Se repite en Huila: Ejército denuncia asonada impulsada por disidencias armadas

Según información del Ejército, cerca de 500 personas, presuntamente presionadas por el grupo criminal Hernando González Acosta, del Estado Mayor Central, participaron en una asonada que obligó a las tropas a abordar vehículos particulares. Las personas provenían de al menos 12 veredas.

Un nuevo hecho de hostigamiento contra las Fuerzas Militares se registró en el municipio de La Plata, Huila, en un escenario que se ha vuelto repetitivo en regiones con presencia de grupos armados ilegales y que ha despertado rechazo en la sociedad.

Aunque no hubo militares retenidos o heridos, la comunidad obligó a las tropas a abandonar la zona en sus vehículos con destino a La Plata, por supuesta presión indirecta de los disidentes, quienes habrían intimidado mediante amenazas de muerte o desplazamiento a los pobladores.

De acuerdo con la institución, ese grupo busca controlar corredores estratégicos provenientes del Cauca para fortalecer economías ilícitas como el narcotráfico, además de realizar asesinatos, secuestros y extorsiones, hechos que el Ejército afirma quiere evitar para proteger a la población civil.

“Hago una invitación a la Defensoría del Pueblo, a la Personería departamental y municipal, Cruz Roja y Naciones Unidas, para que ojalá vayan a territorio, escuchen a la comunidad y a los soldados, y verifiquen la situación de constreñimiento a la que está sometida la población”, informó el comandante de la Novena Brigada, coronel Henry Herrera.

El Ejército sostuvo que los disidentes pretenden, mediante este tipo de presiones e intimidaciones, afianzar un control territorial en esa zona y expandir sus actividades ilegales. “El Ejército Nacional continuará cumpliendo con la tarea de proteger a todos los huilenses, trabajando día y noche para garantizar que la seguridad y el progreso lleguen a cada rincón del territorio”, advirtieron las tropas.

En lo que va del año se han registrado 28 asonadas en Colombia. El grupo que más ha participado en este crimen son las disidencias del Estado Mayor Central (26 casos), seguido del Eln (1) y la Segunda Marquetalia (1).

Las asonadas dejaron de ser hechos aislados y se consolidaron como una táctica sistemática de guerra, en la que la población civil quedó atrapada entre dos fuegos.