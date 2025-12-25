¿DIM trae arquero del Pereira y Nacional podrá retener a varias figuras? Así se mueve el mercado de pases para 2026

Independiente Medellín, que jugará la Copa Libertadores de 2026, busca un arquero de jerarquía que reemplace al uruguayo Washington Aguerre. Y un compatriota suyo, Salvador Ichazo, estaría cerca de ser el nuevo refuerzo del Rojo; Nacional, que actuará en la Copa Sudamericana, pretende continuar con Alfredo Morelos, y ficharía a otros que lo acompañen en zona ofensiva. El pasado miércoles, cuando Nacional montó en sus redes sociales algunos de sus mejores momentos de 2025 y deseando Feliz Navidad a sus hinchas, estos, de inmediato, aprovecharon la oportunidad para pedirle a los directivos del verde fichajes y a la vez para que redoblen esfuerzos para extenderle el contrato a Morelos. Considerado el jugador más influyente del fútbol profesional colombiano esta campaña gracias a su impacto ofensivo acumulado (21 goles) según Transfermarkt, la continuidad del delantero con Nacional es incierta, sobre todo por el deseo de Santos de Brasil, club al que pertenece, para volver a contar con él. Morelos hace parte de ese gran número de jugadores que suenan en el mercado de pases de cara a próxima Liga de Colombia, que arrancará entre el 18 de enero, pues el primer torneo del año debe concluir pronto para que no se cruce con el calendario del Mundial de Norteamérica, desde junio.

Además de Morelos, genera expectativa dónde van a recalar algunos jugadores que venían representando al elenco verdolaga, como Marino Hinestroza, quien si bien no es oficial lo vinculan con Boca Juniors, o Andrés Felipe Román. Uno de los que sí se supo que sale de la institución que jugará la venidera Copa Sudamericana es Joan Castro. Mientras, se han escuchado rumores que referentes como Luis Fernando Muriel (Orlando City de la MLS) y Sebastián Villa (finalizó contrato con Independiente Rivadavia) son de interés del verde.

Luego de la gran competencia que tuvieron en 2025, varios hombres de Medellín y Nacional cambian de equipo. Se está a la espera de conocer sus siguientes destinos. Otros, como Morelos, desean quedarse. FOTO Camilo Suárez Echeverry

DIM busca de un “Salvador” en el arco