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“¡La renuncia mía me la pide Petro!”: interventor de la Nueva EPS le respondió a Daniel Quintero

La Contraloría había emitido una alerta por el deterioro crítico y sostenido de las EPS que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

  • Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, se pronunció ante la solicitud de Daniel Quintero en pedir su renuncia. FOTO: Colprensa- EL COLOMBIANO
    Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, se pronunció ante la solicitud de Daniel Quintero en pedir su renuncia. FOTO: Colprensa- EL COLOMBIANO
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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“¡La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero!”, esa fue la respuesta de Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, ante una solicitud del recién nombrado superintendente de Salud, Daniel Quintero.

Sus declaraciones ocurren luego de que la Contraloría General de la República revelara un informe en el que advertía que las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas atraviesan un “deterioro crítico y sostenido”, por lo que Quintero pidió la renuncia de los agentes interventores de las EPS en manos del gobierno de Gustavo Petro.

“He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”, expresó el superintendente.

En contexto: Daniel Quintero pidió renuncia de los agentes de las EPS intervenidas por Supersalud

El informe de la Contraloría fue enviado a la Supersalud y advirtió que, tras un seguimiento permanente, se encontró que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema, pues se identificaron riesgos en el manejo de los recursos de la salud.

Al respecto, Ospina aseguró ante los medios de comunicación que el superintendente no tiene autoridad para decidir sobre su salida como interventor de la Nueva EPS, pues esa atribución le corresponde al presidente de la República.

“La renuncia me la pide Petro, no Quintero. Las intervenciones han tenido inestabilidad y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa situación. Realmente no creo que tenga que ver conmigo. Yo soy muy bueno y, además, muy responsable con mi trabajo”, afirmó Ospina.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS presentan incumplimientos graves en indicadores jurídicos y financieros que ponen en duda su sostenibilidad.

La Contraloría detalló cifras alarmantes que reflejan la inoperancia de las medidas de intervención actuales:

Nueva EPS (11,6 millones de afiliados): No cuenta con estados financieros certificados para 2024 y 2025. Se identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar, lo que impide conocer la realidad contable de la entidad más grande del país.

Savia Salud: Su nivel de endeudamiento se disparó en un 166%, pasando de un indicador de 4,41 a 11,73.

Famisanar: Registra un deterioro acelerado, pasando de un endeudamiento aceptable de 1,00 a un nivel crítico de 4,08. Su patrimonio negativo empeoró drásticamente, pasando de -$2,1 billones a -$3,3 billones al cierre de 2025.

Coosalud: Sus pasivos registraron un incremento explosivo, pasando de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025.

El informe del ente de control es contundente: bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no han logrado mejoras estructurales. La inoperancia de las intervenciones ha permitido que los pasivos aumenten drásticamente, afectando directamente la red de clínicas, hospitales y prestadores de servicios.

Siga leyendo: El expediente de los alfiles de Daniel Quintero que están llegando a la Supersalud

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